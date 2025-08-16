Zasýtia a hotové ich máte za chvíľku. Slané koláčiky od Kvetky Horváthovej sú ideálne aj ako desiata
Príprava tejto pochúťky vám zaberie minimum času.
Keď to potrebovala, chudla postupne, pomaly a ak aj zhrešila a dopriala si niečo, čo by po správnosti nemala, za nič sa netrestala. Kvetka Horváthová sa dodnes v strave neobmedzuje a je všetko, ale s mierou. Nevynecháva raňajky, obed ani večeru, pravidelne sa hýbe a usiluje sa žiť čo najzdravšie.
Vie, kde má hranice
„Celý život sa snažím o balans vo všetkom, čo robím, čím žijem. Samozrejme, niekedy to ide ľahšie a niekedy to dá zabrať. Hlavne človek musí mať pevnú pôdu pod nohami a pre mňa je ňou rodina,“ prezradila v rozhovore Svet Evity obľúbená moderátorka, ktorá si vie aj pri tom najlákavejšom dezerte povedať „dosť“ a spokojne ostať len pri jednej porcii.
Túto schopnosť obdivujú aj mnohí jej fanúšikovia. Kvetka totiž na sociálnych sieťach pravidelne zdieľa videorecepty, ktorým je ťažké už len na pohľad odolať a inak to nebolo ani v prípade jej cuketových koláčikov. Sú lahodné a navyše ich budete mať hotové za pár minút.
„Jednoduchý recept na slané koláčiky, ktoré sú u nás doma už roky obľúbené. Zasýtia, ich chuť je vyvážená a často ich robievam práve v tomto období, pretože sú výborné aj ako jedlo na výlety,“ napísala k svojmu receptu na Instagrame Kvetka.