Zasýtia a hotové ich máte za chvíľku. Slané koláčiky od Kvetky Horváthovej sú ideálne aj ako desiata
Zasýtia a hotové ich máte za chvíľku. Slané koláčiky od Kvetky Horváthovej sú ideálne aj ako desiata
Zasýtia a hotové ich máte za chvíľku. Slané koláčiky od Kvetky Horváthovej sú ideálne aj ako desiata

Kvetka Horváthová a slané koláčiky.
Kvetka Horváthová a slané koláčiky. — Foto: Instagram/kvetkah

Príprava tejto pochúťky vám zaberie minimum času.

Keď to potrebovala, chudla postupne, pomaly a ak aj zhrešila a dopriala si niečo, čo by po správnosti nemala, za nič sa netrestala. Kvetka Horváthová sa dodnes v strave neobmedzuje a je všetko, ale s mierou. Nevynecháva raňajky, obed ani večeru, pravidelne sa hýbe a usiluje sa žiť čo najzdravšie.

Vie, kde má hranice

„Celý život sa snažím o balans vo všetkom, čo robím, čím žijem. Samozrejme, niekedy to ide ľahšie a niekedy to dá zabrať. Hlavne človek musí mať pevnú pôdu pod nohami a pre mňa je ňou rodina,“ prezradila v rozhovore Svet Evity obľúbená moderátorka, ktorá si vie aj pri tom najlákavejšom dezerte povedať „dosť“ a spokojne ostať len pri jednej porcii.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kvetka Horváthová (@kvetkah)

Túto schopnosť obdivujú aj mnohí jej fanúšikovia. Kvetka totiž na sociálnych sieťach pravidelne zdieľa videorecepty, ktorým je ťažké už len na pohľad odolať a inak to nebolo ani v prípade jej cuketových koláčikov. Sú lahodné a navyše ich budete mať hotové za pár minút.

Kvetka Horváthová s manželom Júliusom / S Vilom Rozborilom
Prečítajte si tiež: Smiali sa, že muža väznila v pivnici. Kvetka Horváthová je 25 rokov s Julom, ktorého chce chrániť

„Jednoduchý recept na slané koláčiky, ktoré sú u nás doma už roky obľúbené. Zasýtia, ich chuť je vyvážená a často ich robievam práve v tomto období, pretože sú výborné aj ako jedlo na výlety,“ napísala k svojmu receptu na Instagrame Kvetka.

Slané koláčiky Kvetky Horváthovej

