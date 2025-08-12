Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 542 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom
Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom — Foto: Reprofoto/ YouTube.com /Dušan Rapoš, Csfd.sk/ © Bohemia MP (Promo fotografie k filmu Ženská pomsta)

Kultová snímka tento rok oslávi už štyri desaťročia.

„Dodnes mi niektorí Česi nevedia odpustiť, že som im ukradol ich najkrajšiu herečku,“ priznal so smiechom Dušan Rapoš v rozhlasovej relácii Nočná pyramída, keď hovoril o svojej manželke Eve Vejmělkovej. Po premiére kultovej snímky Fontána pre Zuzanu ju totiž mnohí považovali za jedno z najkrajších dievčat 80. a 90. rokov. Vojaci si lepili jej plagáty po skrinkách, chlapci ich mali na stenách.

Pre režiséra aj herečku však Fontána pre Zuzanu nebola osudová len filmovo, ale aj osobne. Obaja sa totiž do seba zamilovali aj napriek veľkému vekovému rozdielu - keď sa totiž stretli, Eva mala len 16, zatiaľ čo Dušan už 32 rokov. A hoci im mnohí nepriali a tvrdili, že takýto vzťah nemôže vydržať, oni už 40 rokov všetkým dokazujú, že sa mýlili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/184870111550273/photos/a.185558628148088/185559661481318/?type=3&ref=embed_post

Bola ako zjavenie

Eva Vejmělková sa dostala k herectvu vďaka svojej mame, ktorá v dcére videla veľký talent. Prihlásila ju preto do hereckého krúžku, odkiaľ jej cesta viedla na konzervatórium do Ostravy. Práve tam ju objavil režisér Dušan Rapoš, ktorý do svojej snímky Fontána pre Zuzanu hľadal hlavnú hrdinku. Paradoxom však je, že pôvodne chcel do filmu obsadiť brunetku s dlhými vlasmi, napokon ho však za srdce chytila jemná blondínka.

„Prišiel som do Ostravy na konzervatórium za pánom Holubom, výborným hercom a pedagógom. Povedali mi totiž, že má v ročníku zopár šikovných študentiek. A vtedy som ju uvidel - sedela v okne, mala dlhé blond vlasy, oči ako nebo. Bola ako zjavenie. A to nehovorím ako režisér, ale aj ako chlap. Hneď som jej dal do ruky scenár a vedel som, že je to ona - moja filmová Zuzana,“ priznal v Nočnej pyramíde.

Eva Vejmělková vo filme Fontána pre Zuzanu 2 / S dcérami
Prečítajte si tiež: Mama ti spala s Haberom, kričali po ich deťoch. Eva Vejmělková s Dušanom prekonali aj vojnu s bulvárom

Láska na prvý pohľad

V tom čase mala Eva 16 rokov a kultová snímka, v ktorej si zahrala hlavnú rolu - Zuzanu, pre ktorú chcel mladý budúci automechanik a muzikant Olino opraviť starú fontánu, jej zmenila život. Nielen kariérne, ale najmä súkromne. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/turekaturkova/photos/a.2249642938412632/4994983780545187/?type=3&ref=embed_post

Do o 16 rokov staršieho režiséra Dušana Rapoša sa totiž zamilovala a on jej city opätoval. „Vznikla medzi nami láska na prvý pohľad,“ priznala v rozhovore pre portál osobnosti.cz Eva, ktorá bola v 80. rokoch považovaná za jednu z najkrajších herečiek v Československu.

Nefandili im

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.