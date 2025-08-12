Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému
Kultová snímka tento rok oslávi už štyri desaťročia.
„Dodnes mi niektorí Česi nevedia odpustiť, že som im ukradol ich najkrajšiu herečku,“ priznal so smiechom Dušan Rapoš v rozhlasovej relácii Nočná pyramída, keď hovoril o svojej manželke Eve Vejmělkovej. Po premiére kultovej snímky Fontána pre Zuzanu ju totiž mnohí považovali za jedno z najkrajších dievčat 80. a 90. rokov. Vojaci si lepili jej plagáty po skrinkách, chlapci ich mali na stenách.
Pre režiséra aj herečku však Fontána pre Zuzanu nebola osudová len filmovo, ale aj osobne. Obaja sa totiž do seba zamilovali aj napriek veľkému vekovému rozdielu - keď sa totiž stretli, Eva mala len 16, zatiaľ čo Dušan už 32 rokov. A hoci im mnohí nepriali a tvrdili, že takýto vzťah nemôže vydržať, oni už 40 rokov všetkým dokazujú, že sa mýlili.
Bola ako zjavenie
Eva Vejmělková sa dostala k herectvu vďaka svojej mame, ktorá v dcére videla veľký talent. Prihlásila ju preto do hereckého krúžku, odkiaľ jej cesta viedla na konzervatórium do Ostravy. Práve tam ju objavil režisér Dušan Rapoš, ktorý do svojej snímky Fontána pre Zuzanu hľadal hlavnú hrdinku. Paradoxom však je, že pôvodne chcel do filmu obsadiť brunetku s dlhými vlasmi, napokon ho však za srdce chytila jemná blondínka.
„Prišiel som do Ostravy na konzervatórium za pánom Holubom, výborným hercom a pedagógom. Povedali mi totiž, že má v ročníku zopár šikovných študentiek. A vtedy som ju uvidel - sedela v okne, mala dlhé blond vlasy, oči ako nebo. Bola ako zjavenie. A to nehovorím ako režisér, ale aj ako chlap. Hneď som jej dal do ruky scenár a vedel som, že je to ona - moja filmová Zuzana,“ priznal v Nočnej pyramíde.
Láska na prvý pohľad
V tom čase mala Eva 16 rokov a kultová snímka, v ktorej si zahrala hlavnú rolu - Zuzanu, pre ktorú chcel mladý budúci automechanik a muzikant Olino opraviť starú fontánu, jej zmenila život. Nielen kariérne, ale najmä súkromne.
Do o 16 rokov staršieho režiséra Dušana Rapoša sa totiž zamilovala a on jej city opätoval. „Vznikla medzi nami láska na prvý pohľad,“ priznala v rozhovore pre portál osobnosti.cz Eva, ktorá bola v 80. rokoch považovaná za jednu z najkrajších herečiek v Československu.