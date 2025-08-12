Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať - Dobré noviny
Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať
Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Karol Mika s manželkou Magduškou;
Karol Mika s manželkou Magduškou;

Keď cez Vianoce odišiel, nevyčítala mu to.

Začínal na zelenej lúke, nemal ani jedného pacienta a na ordináciu a sestričke musel platiť zo svojich. „Ty máš asi najdrahšie hobby v celom štáte,“ povedala jednému z prvých lekárov jeho manželka. Legendárny Karol Mika, ktorý svojim pacientom slúžil viac ako sedem desaťročí, priznával, že v živote by nič nedokázal bez svojej manželky, ktorej nepovedal inak ako Martuška.

Mohlo byť po ňom

„Dobre viem, akým utrpením chorí ľudia prechádzajú,“ vravel pre Pravdu doktor Karol Mika, ktorý veľmi dobre vedel, o čom hovorí – sám totiž ešte ako mladý chlapec tri roky preležal a bál sa, že neprežije. Ako študent na gymnáziu totiž dostal streptokokovú nákazu, po ktorej ho postihol veľmi ťažký zápal srdcového aparátu.

Pán doktor Karol Mika
„Mojou perspektívou bolo prežiť možno pár rokov. Vedel som to, keďže o medicínu som sa zaujímal už predtým. Tri roky som preležal, celá liečba spočívala len v prikladaní ľadu na srdce a v pokoji na lôžku. Doktor mi hovoril, že ak sa prudko pohnem, môže byť po mne,“ vravel otvorene Karol Mika, ktorý si nemohol ani sadnúť, pretože by to ohrozilo jeho život. Hoci priznával, že to bolo jedno z jeho najťažších období v živote, mal pri sebe oporu, na ktorú nedal dopustiť. Martušku si vzal hneď po maturite.

Karol Mika s manželkou.
Karol Mika s manželkou.

Ženiť sa nemusel

„Oženil som sa 1. októbra 1949. Na druhý deň som nastupoval na vysokú školu. Ak si niekto myslí, že som sa musel ženiť, mýli sa. Prvá dcérka sa nám narodila až dva roky po svadbe,“ spomínal pre MY Bystrica na časy, kedy sa musel ako mladý manžel poriadne obracať, pretože jediné štipendium, ktoré dostal, bolo prospechové. Aby si aspoň niečo privyrobil, vyrábal maľované kravaty, ktoré boli v tom čase hitom a bol o ne veľký záujem. „A tiež som mal veľké šťastie na manželku. S každou korunou vedela dobre zaobchádzať,“ prezradil pán Mika, ktorému manželka nikdy nič nevyčítala. Dokonca ani to, keď k pacientom vyrážal od Štedrovečerného stola.

