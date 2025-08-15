Začiatok dcérinej puberty bol najnáročnejší. Barbora Rakovská vie, že budovanie dôvery sa začína odmalička
Známa moderátorka vychováva s manželom ešte okrem dcéry aj syna Kristiána.
Nie je len moderátorkou a pracujúcou ženou, ale aj milujúcou manželkou a starostlivou mamou. Reč je o Barbore Rakovskej, dnes už Krajčírovej, ktorá na televíznych obrazovkách začínala ako rosnička, no neskôr sa presadila aj na moderátorskom poli.
Dnes ju okrem pracovných povinností zamestnáva aj výchova dvoch ratolestí, dcérky Amie a syna Kristiána. V rozhovore pre portál Najmama.sk najnovšie porozprávala o tom, ako sa doma pasujú s dcérinou pubertou a tiež to, ako to majú nastavené s komunikáciou.
Začína od pieskoviska
Barbora Rakovská Krajčírová vychováva s manželom Ľubošom dve deti - dcérku Amiu, ktorú má z predchádzajúceho vzťahu so spevákom Tomim Popovičom, a syna Kristiána. S oboma deťmi má pekný a blízky vzťah, no zatiaľ čo u syna aktuálne rieši najmä rozprávky, keďže má len päť rokov, dcéra sa už nachádza v období puberty.
Z Amie je tak už dospievajúca slečna a ako všetci vieme, keďže sme si tým sami prešli, deti v období puberty si prechádzajú aj rôznymi problémami a v hlave si kladú množstvo otázok. Barbora preto otvorene hovorí o budovaní komunikácii medzi ňou a jej dcérou. Podľa nej sa totiž komunikácia s dieťaťom nedá nastaviť až v puberte. Ale začína už od pieskoviska.