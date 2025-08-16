Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie - Dobré noviny
Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie
Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie

Svojím postojom herečka zrejme viacerých prekvapí.

Len pred pár dňami sa vrátila z nemocnice, kde jej odstránili zhubný nádor z hrubého čreva, a už sa opäť ukázala v spoločnosti. Tentoraz sa zúčastnila premiéry filmu Pod parou, ktorý vykresľuje nenápadný a postupne sa rozvíjajúci alkoholizmus u žien. Herečka Zuzana Vačková sa k leitmotívu snímky postavila, ako je u nej zvykom, otvorene, a pre portál diva.sk prezradila, aký vzťah k pitiu má ona sama. Svojím postojom možno viacerých prekvapí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snímka Pod parou je česko-slovenskou adaptáciou dánskeho oscarového filmu Chľast. Hlavnými postavami sú tentoraz štyri ženy, učiteľka Martina a jej kamarátky, ktoré sa rozhodnú otestovať vedeckú teóriu o tom, že ľudia fungujú najlepšie s miernym množstvom alkoholu v krvi. Pustia sa teda do experimentu, v rámci ktorého sa snažia udržať si hladinu alkoholu v krvi na 0,5 promile. Film ukazuje, ako sa ich životy postupne menia a ako sa vyrovnávajú s dôsledkami šialeného pokusu. Film, zdá sa, hlboko oslovil aj našu populárnu herečku Zuzku Vačkovú, ktorá má na alkohol a popíjanie u žien jasný názor.

Prečítajte si tiež: Skrytých alkoholikov odhalí týchto sedem znakov. Môžete mať stabilnú prácu, no vediete dvojitý život

Aj nóbl pitie je pitie

„Ženský alkoholizmus je veľká téma, lebo my ženy vieme piť veľmi nenápadne, my sme také tie luxusné alkoholičky, že my si kúpime fľašu dobrého vína a to vlastne nie je taký ten alkoholizmus, ako ho vídame, že niekto si kúpi nejakú fľašu lacného vína alebo nejakú lacnú vodku a niekde to do seba leje,“ poznamenala v rozhovore pre diva.sk obľúbená umelkyňa. 

„Je to také nóbl popíjanie, ale je to rovnako popíjanie a tiež to vie byť veľmi deštruktívne,“ zdôraznila ďalej interpretka. Sama však zároveň priznala, že sa alkoholu väčšinu svojho života striktne nevyhýbala a niekedy ho vypila aj viac, ako bolo treba.

Alkohol krízu nevyrieši, ale...

