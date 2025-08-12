Zdolala padajúce kamene a prepísala históriu. Lenka Poláčková ako prvá Slovenka vystúpila na K2
Dni pod K2, či na nej, sú paralelný vesmír, priznala.
„Summit bude v tomto prípade len príjemný bonus,“ priznala pred pár dňami ultrabežkyňa a horolezkyňa Lenka Poláčková. Slovenka, ktorá vyšla na Everest bez podporného kyslíka, čelila posledných šesť týždňov ďalšej obrovskej výzve – zdolať najťažšiu osemtisícovku sveta. V momentoch, keď už prestala dúfať, teraz Lenka prepísala históriu.
Mesiac pod horou
„Naše ťažko vyčkané vrcholové okno sa po viac ako 5 týždňoch čakania konečne črtá, i keď počasie na K2 je veľmi ťažko predpovedateľné. Vyrazili sme na výstup. Aj napriek nášmu nočnému času pohybu, kedy sú padajúce kamene v nižších partiách stabilné, jeden, tesne pod C1, trafil Honzu priamo do kolena. V prvý moment to tak nevyzeralo, ale šťastím vyviazol bez vážneho zranenia a rozhodol sa pokračovať,“ napísala 8. augusta Lenka, ktorá v Pakistane pre nepriaznivé počasie strávila už vyše mesiaca.
„Dni pod K2 či na nej sú paralelný vesmír. Ako keby sa na mesiac zastavil čas (on sa naozaj nezastavil?). Mesiac, kedy posielam jednosmerné dopisy a odpovede sa dočkám len zriedka. Mesiac bez informácií, internetu, bez sprchy... mesiac dvoch rovnakých jedál denne. Obdivujem ľudí, ktorým tu nechýba svet. Ja sa neustále pohybujem medzi cnením za normálnym životom a radosťou, že sme na mieste, o ktorom sme tak snívali,“ priznala naša úspešná ultrabežkyňa a horolezkyňa, ktorá fanúšikom vysvetlila, že počasie na obávanej hore K2 nie je ani zďaleka také predvídateľné ako napríklad na Evereste.
„Aktuálne sme v C2. Aké sú tento rok podmienky nad C3, zatiaľ nikto netuší. Bude to veľké objavovanie. Po odkladaní vrcholového okna a nezafixovaní hory sme na pochybách i s našou aklimatizáciou, stále sa však pokusu o výstup bez kyslíka nevzdávame. Ostáva jeden jediný pokus o výstup a tímy, ktoré budú spolupracovať, sa pokúsia o spoločné zafixovanie trasy na vrchol. Myslite na nás s dobrým počasím a šťastným návratom. Summit bude i v tomto prípade len príjemný bonus. Pozdravujeme,“ písala v poslednom príspevku a odvtedy o sebe nedala vedieť.
Prepísala históriu
Správy o Lenke a jej manželovi Honzovi teraz potvrdil profil Bendikfilms, ktorý sleduje celý ich náročný výstup na horu K2. Po šiestich týždňoch pod horou sa Poláčkovcom podarilo prepísať históriu.