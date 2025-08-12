Zdolala padajúce kamene a prepísala históriu. Lenka Poláčková ako prvá Slovenka vystúpila na K2 - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zdolala padajúce kamene a prepísala históriu. Lenka Poláčková ako prvá Slovenka vystúpila na K2
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 543 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zdolala padajúce kamene a prepísala históriu. Lenka Poláčková ako prvá Slovenka vystúpila na K2

Lenkine zábery z Everestu.
Lenkine zábery z Everestu. — Foto: Instagram - @lenkavacval

Dni pod K2, či na nej, sú paralelný vesmír, priznala.

„Summit bude v tomto prípade len príjemný bonus,“ priznala pred pár dňami ultrabežkyňa a horolezkyňa Lenka Poláčková. Slovenka, ktorá vyšla na Everest bez podporného kyslíka, čelila posledných šesť týždňov ďalšej obrovskej výzve – zdolať najťažšiu osemtisícovku sveta. V momentoch, keď už prestala dúfať, teraz Lenka prepísala históriu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lenka Poláčková (@lenkavacval)

Mesiac pod horou

„Naše ťažko vyčkané vrcholové okno sa po viac ako 5 týždňoch čakania konečne črtá, i keď počasie na K2 je veľmi ťažko predpovedateľné. Vyrazili sme na výstup. Aj napriek nášmu nočnému času pohybu, kedy sú padajúce kamene v nižších partiách stabilné, jeden, tesne pod C1, trafil Honzu priamo do kolena. V prvý moment to tak nevyzeralo, ale šťastím vyviazol bez vážneho zranenia a rozhodol sa pokračovať,“ napísala 8. augusta Lenka, ktorá v Pakistane pre nepriaznivé počasie strávila už vyše mesiaca.

Lenka Poláčková.
Prečítajte si tiež: Lenka ako prvá Slovenka zdolala Mount Everest bez kyslíka. V Himalájach jej nepovedia inak ako silná žena

„Dni pod K2 či na nej sú paralelný vesmír. Ako keby sa na mesiac zastavil čas (on sa naozaj nezastavil?). Mesiac, kedy posielam jednosmerné dopisy a odpovede sa dočkám len zriedka. Mesiac bez informácií, internetu, bez sprchy... mesiac dvoch rovnakých jedál denne. Obdivujem ľudí, ktorým tu nechýba svet. Ja sa neustále pohybujem medzi cnením za normálnym životom a radosťou, že sme na mieste, o ktorom sme tak snívali,“ priznala naša úspešná ultrabežkyňa a horolezkyňa, ktorá fanúšikom vysvetlila, že počasie na obávanej hore K2 nie je ani zďaleka také predvídateľné ako napríklad na Evereste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lenka Poláčková (@lenkavacval)

„Aktuálne sme v C2. Aké sú tento rok podmienky nad C3, zatiaľ nikto netuší. Bude to veľké objavovanie. Po odkladaní vrcholového okna a nezafixovaní hory sme na pochybách i s našou aklimatizáciou, stále sa však pokusu o výstup bez kyslíka nevzdávame. Ostáva jeden jediný pokus o výstup a tímy, ktoré budú spolupracovať, sa pokúsia o spoločné zafixovanie trasy na vrchol. Myslite na nás s dobrým počasím a šťastným návratom. Summit bude i v tomto prípade len príjemný bonus. Pozdravujeme,“ písala v poslednom príspevku a odvtedy o sebe nedala vedieť.

Prepísala históriu

Správy o Lenke a jej manželovi Honzovi teraz potvrdil profil Bendikfilms, ktorý sleduje celý ich náročný výstup na horu K2. Po šiestich týždňoch pod horou sa Poláčkovcom podarilo prepísať históriu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.