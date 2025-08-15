Bola vyčerpaná, chudla a lekári tvrdili, že klame. Známa dievčina neskôr pochopila, že jej život nekončí
Z prechádzky ju museli domov niesť na rukách a nevedeli, čo sa s ňou deje.
Mala len sedem rokov, keď jej diagnostikovali cukrovku 1. typu a hoci si na nový život s chorobou musela postupne zvykať, naučilo ju to veľkej disciplíne. Začala si sama kontrolovať stravu a pichať inzulín, vzdala sa mnohých vecí, ktoré milovala, prestala chodiť na krúžky a skončila s gymnastikou. Ako malá školáčka však nebola jediná, kto sa s jej chorobou ešte len zoznamoval. Učiteľky jej často neverili, zakazovali jej ísť na toaletu alebo sa napiť, no ona aj napriek týmto komplikáciám časom pochopila, že hoci sa jej život zásadne zmenil, neskončil sa a môže ho žiť naplno.