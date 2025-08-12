Každý mesiac vám na účte cinkne 60 eur navyše. Utešená sumička môže potešiť tisícky rodín - Dobré noviny
Každý mesiac vám na účte cinkne 60 eur navyše. Utešená sumička môže potešiť tisícky rodín

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Chat GPT/Dobré noviny, pexels.com/Markus Spiske

Tento príspevok môže pomôcť mnohým rodinám.

September pomaly, ale isto klope na dvere a návrat detí do škôl v mnohých rodinách prináša problém, ako to zvládne ich rozpočet. Nielen v takýchto prípadoch dokáže pomôcť príspevok od štátu, ktorý môže do vašej kasičky pritekať každý mesiac – stačí urobiť iba toto.

Výnimka

Ako vysvetľuje ministerstvo práce, prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mpsvrsr/posts/pfbid0hUkoJYi7dtsUGzEFUwqY7tb9XXsneCpfXB72LNewQA8yT8ogPrRKPc9hYBPen5rtl

Výška príspevku je 60 eur mesačne, v jednom prípade to však neplatí. Táto suma sa zvýši o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.  Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Za neopatrené dieťa sa považuje dieťa, ktoré:

  • sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
  • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
  • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
  • je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť , avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.
Ilustračné foto
