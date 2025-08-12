Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu - Dobré noviny
Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu
Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.
Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo. — Foto: Instagram - @georginagi

Sama priznala, že jej príbeh je ako o skutočnej Popoluške.

„Láska mi cez noc zmenila život,“ priznala svojho času Georgina Rodríguezová. Dievča zo skromných pomerov, ktoré pracovalo ako čašníčka, opatrovateľka aj upratovačka, dnes žije úplne iný život. Jej partnerom sa totiž pred ôsmimi rokmi stal jeden z najlepších futbalistov sveta Cristiano Ronaldo a dvojica sa teraz pochválila s nečakanou novinou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Georgina Rodríguez (@georginagio)

Skutočná Popoluška

Ešte pred 12 rokmi pracovala Georgina v anglickom Bristole ako opatrovateľka a upratovačka za 125 libier týždenne. Životom v zahraničí si veľmi nepomohla a keď sa vrátila naspäť do Španielska, ocitla sa ešte vo väčšej mizérii – žila v byte, ktorý kedysi fungoval ako sklad.

Prečítajte si tiež: Otec pil, mama chcela potratiť. Cristiano Ronaldo jej nikdy neprestal ďakovať za to, že sa preňho obetovala

„Tvrdo som pracovala celý rok, pretože som si nemohla dovoliť kúrenie ani klimatizáciu, takže v zime v byte mrzlo a v lete pieklo,“ vysvetľovala Georgina, ktorá sa neskôr zamestnala v butiku Gucci a práve tam sa stretla s Cristianom Ronaldom. Sama priznala, že jej príbeh je ako o skutočnej Popoluške.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1643655522996477/

„Keď som vošiel do obchodu, Gio tam práve bola. Už bola hotová s prácou a bol to ten jeden okamih, keď sme si padli do oka. A vtedy mi uviazla v hlave,“ spomínal na ich prvé stretnutie futbalista v dokumentárnej sérii „I Am Georgina“.

Nemať nič a mať všetko

„Nebolo to náhle. Trvalo to trochu, možno pár mesiacov, pretože v tom čase sme sa prestali vídať. Chvíľu som bola z toho trochu mimo a smutná. No raz sme sa stretli na inej akcii a on ma pozval na večeru. Pomyslela som si: ‚Konečne, prišla moja šanca.‘ Povedala som áno, aj keď som pred pár hodinami už večerala,“ zasmiala sa pri spomienkach Georgina a priznala, že vďaka láske jej život teraz vyzerá ako sen. „Predtým som predávala kabelky v Serrane. Dnes ich zbieram,“ uviedla, no neskôr skromne dodala: „Nič v živote neprišlo ľahko.“

