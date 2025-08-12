Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu
Sama priznala, že jej príbeh je ako o skutočnej Popoluške.
„Láska mi cez noc zmenila život,“ priznala svojho času Georgina Rodríguezová. Dievča zo skromných pomerov, ktoré pracovalo ako čašníčka, opatrovateľka aj upratovačka, dnes žije úplne iný život. Jej partnerom sa totiž pred ôsmimi rokmi stal jeden z najlepších futbalistov sveta Cristiano Ronaldo a dvojica sa teraz pochválila s nečakanou novinou.
Skutočná Popoluška
Ešte pred 12 rokmi pracovala Georgina v anglickom Bristole ako opatrovateľka a upratovačka za 125 libier týždenne. Životom v zahraničí si veľmi nepomohla a keď sa vrátila naspäť do Španielska, ocitla sa ešte vo väčšej mizérii – žila v byte, ktorý kedysi fungoval ako sklad.
„Tvrdo som pracovala celý rok, pretože som si nemohla dovoliť kúrenie ani klimatizáciu, takže v zime v byte mrzlo a v lete pieklo,“ vysvetľovala Georgina, ktorá sa neskôr zamestnala v butiku Gucci a práve tam sa stretla s Cristianom Ronaldom. Sama priznala, že jej príbeh je ako o skutočnej Popoluške.
„Keď som vošiel do obchodu, Gio tam práve bola. Už bola hotová s prácou a bol to ten jeden okamih, keď sme si padli do oka. A vtedy mi uviazla v hlave,“ spomínal na ich prvé stretnutie futbalista v dokumentárnej sérii „I Am Georgina“.
Nemať nič a mať všetko
„Nebolo to náhle. Trvalo to trochu, možno pár mesiacov, pretože v tom čase sme sa prestali vídať. Chvíľu som bola z toho trochu mimo a smutná. No raz sme sa stretli na inej akcii a on ma pozval na večeru. Pomyslela som si: ‚Konečne, prišla moja šanca.‘ Povedala som áno, aj keď som pred pár hodinami už večerala,“ zasmiala sa pri spomienkach Georgina a priznala, že vďaka láske jej život teraz vyzerá ako sen. „Predtým som predávala kabelky v Serrane. Dnes ich zbieram,“ uviedla, no neskôr skromne dodala: „Nič v živote neprišlo ľahko.“