Po zdravotných problémoch má krásnu novinku. Jiřina Bohdalová je v tejto situácii po prvý raz v živote
Po zdravotných problémoch má krásnu novinku. Jiřina Bohdalová je v tejto situácii po prvý raz v živote

Jiřina Bohdalová bude prababičkou.
Jiřina Bohdalová bude prababičkou. — Foto: Instagram @ bohdalkajirinka, vojtastas

Legendárna česká herečka sa v posledných mesiacoch potýkala so zdravotnými problémami.

Opäť sa usmieva. Po ťažkostiach s podlomeným zdravím a častých hospitalizáciách v nemocnici je Jiřina Bohdalová už na tom znova dobre a zdá sa, že sa môže vrátiť naspäť do reálneho života. Navyše má veľký dôvod na radosť, pretože sa po prvýkrát stane prababičkou, jej vnuk Vojta aj s manželkou totiž čakajú bábätko, informuje o tom Blesk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jirina Bohdalova (@bohdalkajirinka)

Nemohla ju nechať samú

Posledné mesiace neboli pre prvú dámu českého filmu úplne najľahšie, keď začiatkom roka musela podstúpiť vážnu operáciu štítnej žľazy. „S profesorom Lischkom sme zistili, že tam narastala strašnou rýchlosťou štítna žľaza. A to veľmi progresívne! Naozaj veľmi rýchlo sa zväčšovala a utláčala dýchaciu trubicu, takzvanú priedušnicu. Stláčala ju tak veľmi, že Jířa naozaj nemohla dýchať,“ opísal vtedy zdravotný stav herečkin dvorný lekár Petr Neužil v rozhovore pre Blesk.

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.
Prečítajte si tiež: V živote plakala len dvakrát. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

Herečka tiež neskôr absolvovala aj operáciu srdca. Okrem toho mala problémy s otravou jedlom a prekonala pľúcnu embóliu. Viackrát bola preto hospitalizovaná v nemocnici a neskôr jej pomáhala jej dcéra, herečka Simona Stašová. „Nemôžem nechať mamu samú, nikdy by som si neodpustila, keby došlo k nejakému problému,“ priznala Bohdalkina dcéra pre Blesk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lenka Hatasova (@hatasovalenka)

Našťastie všetko dobre dopadlo a Jiřina Bohdalová sa má dnes už lepšie. Znova sa usmieva a pomaly sa môže vrátiť naspäť do reálneho života. Okrem toho má v živote aj ďalšiu krásnu novinku.

Najkrajší darček

