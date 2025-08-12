Len si trochu oddýchli a idú do toho znovu. David Gránský a jeho Nikola sa tešia na ďalší zázrak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Len si trochu oddýchli a idú do toho znovu. David Gránský a jeho Nikola sa tešia na ďalší zázrak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 543 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Len si trochu oddýchli a idú do toho znovu. David Gránský a jeho Nikola sa tešia na ďalší zázrak

— Foto: Instagram @davidgransky

Novinku sa dvojica rozhodla zdieľať so svetom krásnou fotografiou.

Po prvom dieťati, ktoré bolo vymodlené, si oddýchli iba na chvíľočku a prišlo to opäť. Český herec a moderátor David Gránský a jeho manželka Nikola sa na sociálnej sieti pochválili krásnou novinkou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nikola Gránská (@nikcuusek)

Prvý zázrak im do života prišiel pred tromi rokmi. V čase, keď sa dvojica tešila na malého Matea, pre iDNES tv odhalili, že ide o vymodlené dieťa. „Nejaký čas tam bol totiž problém,“ ozrejmil David narážajúc na obdobie, keď čakali prvé dieťatko a v treťom mesiaci tehotenstva im doktor počas bežnej prehliadky oznámil, že neprežilo. „Máte v brušku niekoho, s kým ste komunikovali, komu ste už hovorili ‚Čučoriedka‘ a teraz viete, že všetko je preč,“ citoval v tom čase Nikolu týždenník Plus 7 dní.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝗗avid 𝗚ránský (@davidgransky)

Trinásť zmrzlín denne

Tehotenstvo s Mateom už bolo, našťastie, v poriadku a Nikola si celých deväť mesiacov naplno užila so všetkým, čo k tomu patrí – vrátane tehotenských chúťok. Ako otvorene priznala, zjedla toho oveľa viac než bežne, no na čudné kombinácie si obzvlášť nepotrpela. „Veľký hlad mám stále, ale že by som si dávala kyslú uhorku so šľahačkou, to teda nemám,“ zasmiala sa pre iDNES tv.

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.
Prečítajte si tiež: Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

„Špecifické chute veľmi nie, ale tých trinásť zmrzlín denne nie je vôbec nič špecifické, však,“ kontroval jej v sekunde Gránský. „Takže, poďme si to priznať, myslím, že sú tam chute na sladké. A ja to dodržiavam všetko s ňou, takže sa zaguľacujem tiež,“ dodal mladý umelec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nikola Gránská (@nikcuusek)

Krásna rodinka

Či pôjde o chlapca alebo o dievča, to si zatiaľ dvojica zatiaľ necháva pre seba. Isté však je, že všetci traja sa na nový prírastok už nesmierne tešia. Nie je preto čudné, že sa svoju radosť rozhodli so svetom zdieľať emotívnou fotografiou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.