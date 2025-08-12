Len si trochu oddýchli a idú do toho znovu. David Gránský a jeho Nikola sa tešia na ďalší zázrak
Novinku sa dvojica rozhodla zdieľať so svetom krásnou fotografiou.
Po prvom dieťati, ktoré bolo vymodlené, si oddýchli iba na chvíľočku a prišlo to opäť. Český herec a moderátor David Gránský a jeho manželka Nikola sa na sociálnej sieti pochválili krásnou novinkou.
Prvý zázrak im do života prišiel pred tromi rokmi. V čase, keď sa dvojica tešila na malého Matea, pre iDNES tv odhalili, že ide o vymodlené dieťa. „Nejaký čas tam bol totiž problém,“ ozrejmil David narážajúc na obdobie, keď čakali prvé dieťatko a v treťom mesiaci tehotenstva im doktor počas bežnej prehliadky oznámil, že neprežilo. „Máte v brušku niekoho, s kým ste komunikovali, komu ste už hovorili ‚Čučoriedka‘ a teraz viete, že všetko je preč,“ citoval v tom čase Nikolu týždenník Plus 7 dní.
Trinásť zmrzlín denne
Tehotenstvo s Mateom už bolo, našťastie, v poriadku a Nikola si celých deväť mesiacov naplno užila so všetkým, čo k tomu patrí – vrátane tehotenských chúťok. Ako otvorene priznala, zjedla toho oveľa viac než bežne, no na čudné kombinácie si obzvlášť nepotrpela. „Veľký hlad mám stále, ale že by som si dávala kyslú uhorku so šľahačkou, to teda nemám,“ zasmiala sa pre iDNES tv.
„Špecifické chute veľmi nie, ale tých trinásť zmrzlín denne nie je vôbec nič špecifické, však,“ kontroval jej v sekunde Gránský. „Takže, poďme si to priznať, myslím, že sú tam chute na sladké. A ja to dodržiavam všetko s ňou, takže sa zaguľacujem tiež,“ dodal mladý umelec.
Krásna rodinka
Či pôjde o chlapca alebo o dievča, to si zatiaľ dvojica zatiaľ necháva pre seba. Isté však je, že všetci traja sa na nový prírastok už nesmierne tešia. Nie je preto čudné, že sa svoju radosť rozhodli so svetom zdieľať emotívnou fotografiou.