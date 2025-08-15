Keď ju vymenil za mladšiu, upokojoli ju becherovkou. Evite vrátil nádej až muž, s ktorým si vykala
Po rozvode jej vrátil nádej Poliak, s ktorým si vykala.
„Tá najťažšia chvíľa ťa spravila najsilnejšou,“ hovoria blízki ľudia o spisovateľke a scenáristke Evite Twardzik, ktorá sama vraví, že dnes sa jej veľmi ľahko mudruje, no keď sa pred rokmi dozvedela o manželovej nevere, ocitla sa na dne. Musela si odplakať bolesť, odsmútiť rozpad rodiny, no ani raz netúžila po pomste, hoci v istom čase si myslela, že muži „naháňajú len mrchy“. V tých najťažších časoch jej pomohla známa politička, herečka, blízke priateľky a aj jej otec, ktorý prežil náročný život.
Červené malborky a becherovka
Bola vydatá, mala dve deti a v momente, keď sa dozvedela pravdu, mala pocit, že sa na ňu zrútil celý svet. Evita mala krátko po tridsiatke, keď sa dozvedela o dlhoročnej nevere svojho manžela Milana, ktorý mal paralelný vzťah s dvadsiatničkou. „Mňa to zvalcovalo, sedávala som, pozerala som do blba a plakala som,“ spomína v relácii Zvedavá Zuza na časy, keď mala pocit najväčšej krivdy.
„A, samozrejme, som si kúpila červené malborky, lebo čo iné si kúpiš, keď sa opustí chlap a nechá ťa s dvoma deťmi? No cigarety!“ vravela o momentoch, počas ktorých jej najviac pomohla nielen rodina, ale aj blízke priateľky. „Moju ‚slobodu‘ sme zapíjali štyri baby, za Monikou (Beňovou, pozn. red.) som však šla s plačom ako za prvou, len čo som zistila, že je koniec. Ponúkla mi becherovku s tým, že pozná plno rozvedených žien, ktoré sú dnes totálne vysmiate a šťastné, a že tak dopadnem aj ja. Mala pravdu,“ hovorila pre Denník N.
Rady Zdeny Studenkovej
Keď jej však jedna z priateliek vtedy povedala vetu „Evi, keď ťa chlap opustí, prvé, čo musíš urobiť, je odpustiť mu,“ Evita len nechápavo krútila hlavou. „To nemyslíš vážne,“ vravela spisovateľka, ktorá si siahla na dno, no vtedy v sebe našla tú najväčšiu silu. Vďačí za ňu otcovi, ktorý je nesmierne srdečným človekom, hoci sa mu v živote stali hrozné veci. Veľkú silu dala Evite aj Zdena Studenková.