S vodcom Severnej Kórey si dali prvú cigaretu. Najlepší priateľ Kim Čong-una pravdu nepoznal roky
Nikto z jeho spolužiakov v polovici 90. rokov netušil, že sedí v triede so synom severokórejského diktátora.
Bol šéfkuchárom vo Viedni, keď jedného dňa prišli do reštaurácie traja ázijskí muži. Portugalčan Joao Micaelo si myslel, že sú to novinári a bol odhodlaný mlčať, neodpovedať na žiadnu otázku, tušil totiž, že by ich mohla zaujímať jeho minulosť. „Prichádzame v mene prezidenta Severnej Kórey. Pozýva vás do Pchongjangu,“ povedali mu muži a on neveril vlastným ušiam. Neveril, že z najstráženejšej krajiny sveta prišiel niekto, aby sa po rokoch stretol so svojím najlepším kamarátom z detstva – severokórejským vodcom Kim Čong-unom, s ktorým vyfajčil prvú cigaretu v živote.
Jediní kamaráti boli bodyguardi
„Kim Čong-un vyrastal v extrémne dysfunkčnej, paranoidnej a tajnostkárskej rodine. Bolo takmer nemožné, aby bol normálnym dieťaťom,“ priznala redaktorka Washington Post Anna Fifieldová v dokumentárnom filme North Korea: Inside the Mind of a Dictator (Severná Kórea: V mysli diktátora). „Prezývali ho malý generál, mal skutočnú pištoľ a okolo seba skutočných generálov, ktorí sa mu klaňali,“ vysvetľovala a dodala, že Kim sa ako malý nesmel stretávať s takmer žiadnymi deťmi, pretože jeho otec bol paranoidný a myslel si, že mu neustále hrozí nebezpečie. Kim Čong-un tak vyrastal so svojimi bodyguardami, ktorých bral za kamarátov.
„Kim Čong-un musel zostať zatvorený doma, kým nemal šesť rokov. Nemohol sa stretávať s deťmi. Myslím si, že bol veľmi osamelý,“ hovoril vo filme Lee Young Guk, jediný z bodyguardov, ktorému sa podarilo zo Severnej Kórey ujsť. Všetko sa zmenilo, keď Kim odišiel študovať do Švajčiarska. Nikto z jeho spolužiakov v polovici 90. rokov netušil, že sedí v triede so synom severokórejského diktátora.
Pod krycím menom „Pchak Un“ bol oficiálne predstavený ako dieťa severokórejských diplomatov, iba švajčiarske spravodajské služby poznali pravdu. Do Švajčiarska prišiel Kim so svojou „náhradnou mamou“, tetou z matkinej strany, spolu s jej manželom Rim Kangom.
Kopal a pľul
„Niekoľko dní po začatí vyučovania v šiestom ročníku priviedol riaditeľ do našej triedy nového študenta, ktorý pochádzal zo Severnej Kórey. Moja lavica bola v zadnej časti triedy a ako jediný som mal vedľa seba prázdne miesto, nikto nechcel sedieť vedľa Portugalcov. Tak mu povedali, aby si sadol ku mne,“ spomínal pre portál Contacto Joao Micaelo na moment, keď ako 13-ročný prvýkrát uvidel Kim Čong-una.