S vodcom Severnej Kórey si dali prvú cigaretu. Najlepší priateľ Kim Čong-una pravdu nepoznal roky
Dobré noviny
S vodcom Severnej Kórey si dali prvú cigaretu. Najlepší priateľ Kim Čong-una pravdu nepoznal roky
Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

S vodcom Severnej Kórey si dali prvú cigaretu. Najlepší priateľ Kim Čong-una pravdu nepoznal roky

Joao Micealo a Kim Čong-un.
Joao Micealo a Kim Čong-un. — Foto: Reprofoto North Korea: Inside the Mind of a Dictator

Nikto z jeho spolužiakov v polovici 90. rokov netušil, že sedí v triede so synom severokórejského diktátora.

Bol šéfkuchárom vo Viedni, keď jedného dňa prišli do reštaurácie traja ázijskí muži. Portugalčan Joao Micaelo si myslel, že sú to novinári a bol odhodlaný mlčať, neodpovedať na žiadnu otázku, tušil totiž, že by ich mohla zaujímať jeho minulosť. „Prichádzame v mene prezidenta Severnej Kórey. Pozýva vás do Pchongjangu,“ povedali mu muži a on neveril vlastným ušiam. Neveril, že z najstráženejšej krajiny sveta prišiel niekto, aby sa po rokoch stretol so svojím najlepším kamarátom z detstva – severokórejským vodcom Kim Čong-unom, s ktorým vyfajčil prvú cigaretu v živote.

Joao Micealo a Kim Čong-un
Joao Micealo a Kim Čong-un Foto: Reprofoto North Korea: Inside the Mind of a Dictator

Jediní kamaráti boli bodyguardi

„Kim Čong-un vyrastal v extrémne dysfunkčnej, paranoidnej a tajnostkárskej rodine. Bolo takmer nemožné, aby bol normálnym dieťaťom,“ priznala redaktorka Washington Post Anna Fifieldová v dokumentárnom filme North Korea: Inside the Mind of a Dictator (Severná Kórea: V mysli diktátora).  „Prezývali ho malý generál, mal skutočnú pištoľ a okolo seba skutočných generálov, ktorí sa mu klaňali,“ vysvetľovala a dodala, že Kim sa ako malý nesmel stretávať s takmer žiadnymi deťmi, pretože jeho otec bol paranoidný a myslel si, že mu neustále hrozí nebezpečie. Kim Čong-un tak vyrastal so svojimi bodyguardami, ktorých bral za kamarátov.

Koreanistka a spisovateľka Nina Špitálniková / Vojenská prehliadka v Severnej Kórei v roku 2003
Prečítajte si tiež: Nina žila dva mesiace v Severnej Kórei: Pri popravách ľudia nesmú plakať. Najslobodnejšie sú hviezdy

„Kim Čong-un musel zostať zatvorený doma, kým nemal šesť rokov. Nemohol sa stretávať s deťmi. Myslím si, že bol veľmi osamelý,“ hovoril vo filme Lee Young Guk, jediný z bodyguardov, ktorému sa podarilo zo Severnej Kórey ujsť. Všetko sa zmenilo, keď Kim odišiel študovať do Švajčiarska. Nikto z jeho spolužiakov v polovici 90. rokov netušil, že sedí v triede so synom severokórejského diktátora.

Pod krycím menom „Pchak Un“ bol oficiálne predstavený ako dieťa severokórejských diplomatov, iba švajčiarske spravodajské služby poznali pravdu. Do Švajčiarska prišiel Kim so svojou „náhradnou mamou“, tetou z matkinej strany, spolu s jej manželom Rim Kangom.

Kim Čong-un Foto: Reprofoto North Korea: Inside the Mind of a Dictator. 

Kopal a pľul

„Niekoľko dní po začatí vyučovania v šiestom ročníku priviedol riaditeľ do našej triedy nového študenta, ktorý pochádzal zo Severnej Kórey. Moja lavica bola v zadnej časti triedy a ako jediný som mal vedľa seba prázdne miesto, nikto nechcel sedieť vedľa Portugalcov. Tak mu povedali, aby si sadol ku mne,“ spomínal pre portál Contacto Joao Micaelo na moment, keď ako 13-ročný prvýkrát uvidel Kim Čong-una.

