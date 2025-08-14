Báli sa, že má blchy a nechceli pri ňom sedieť. Michal Šamko spolužiakom ukázal, že sa v ňom mýlili - Dobré noviny
Báli sa, že má blchy a nechceli pri ňom sedieť. Michal Šamko spolužiakom ukázal, že sa v ňom mýlili
Báli sa, že má blchy a nechceli pri ňom sedieť. Michal Šamko spolužiakom ukázal, že sa v ňom mýlili

Rómsky spisovateľ Michal Šamko.
Rómsky spisovateľ Michal Šamko. — Foto: Nakladatelství KHER (Petr zewlakk Vrabec; Antonín Karásek)

Sedel v zadnej lavici a snažil sa prežiť. Učiteľka sa ho nikdy na nič nespýtala a bol tam len do počtu.

Jeho rodičia a súrodenci pochádzali zo Svidníka, no on sa narodil v českom Jičíne, kde neprežil jednoduché detstvo. „Cigánska špina,“ pokrikovali po ňom na základnej škole, kde bolo v ich triede 23 detí, no on bol jediným Rómom. Najväčším trestom pre jeho spolužiakov neboli poznámky, ale to, že ho posadili k nemu do lavice. Michal Šamko bol odhodlaný, že v živote niečo dokáže a nakoniec sa mu to podarilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Slovensku zažili peklo

Rodičia a prarodičia Michalovi Šamkovi často hovorili o tom, aký ťažký život mali ako Rómovia na Slovensku. „Bolo to veselé, ale väčšinou smutné, keď spomínali na vojnu a chudobný život na Slovensku. Pred nami deťmi nezamlčovali ani tragické konce plné násilia, bezprávia a bezmocnosti,“ spomínal pre portál iLiteratura.cz Michal, ktorý bol od detstva fascinovaný otcovými príbehmi o tom, ako sa počas vojny schovávali v lese alebo ako sa vydali na cestu do Stropkova, aby sa zachránili.

Lekár Peter Rác.
Prečítajte si tiež: Choďte za Rácom, to je ten cigán. Lekár Peter z Nemšovej uspel, hoci rodičia nemali peniaze nazvyš

„Rozprával aj príbeh, keď za nimi ako deťmi na začiatku vojny prišli Nemci a dávali im cukríky, čokoládu, požičiavali im zbraň, aby si z nej vyskúšali vystreliť. Mysleli si, že vojnu vyhrajú, ale ako sa do Svidníka blížila Červená armáda, správali sa ako zver. Otec rozprával, že znásilnili Rómku, ktorá niesla v náručí niekoľkomesačné dieťa. Násilím jej ho vytrhli, chytili ho za končatiny a naťahovali ho do strán takou silou, až neprežilo. Telíčko potom vyhodili do vápna. Staršie ženy, ktoré pred nimi utekali, chytili a surovo bili, môjho strýka postrelili do nohy. Otec vojnou o veľa prišiel, nemohol chodiť do školy. Do prvej triedy nastúpil až vo svojich 12 rokoch,“ vravel Michal v rozhovore pre Hatefree.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najväčším trestom bol on

Šamkovci chceli pre svoje deti lepšiu budúcnosť, a tak sa ako mnohé iné rodiny po vojne presťahovali do Česka, kde sa im narodil práve Michal. Ani tam to však ako jediný Róm v triede nemal jednoduché. Hneď v prvý deň zistil, že s ním deti nechcú sedieť v lavici, aby vraj nedostali blchy, a čoskoro prišli od spolužiakov aj prvé nadávky.

Alžbeta Ferencová / Elena Lacková
Prečítajte si tiež: Z chatrče sa dostala na Karlovu univerzitu. Prababka Alžbety Ferencovej sa narodila pod šťastnou hviezdou

„Najväčším trestom pre nich bolo, keď ich učiteľka namiesto poznámky posadila vedľa mňa do lavice. Zrazu sa pre zvyšok triedy stali tými ‚nakazenými tou cigánskou špinou‘. Bolo to strašné a ešte horšie je, že s podobným odmietnutím zo strany spolužiakov sa stretáva aj moja vnučka,“ povedal po rokoch Michal Šamko, ktorý v škole nemal kamarátov, sedel v zadnej lavici a snažil sa prežiť. Učiteľka sa ho nikdy na nič nespýtala a bol tam len do počtu. „Hovoril som si, kam som sa to dostal, veď som sa do školy tešil,“ vravel. Nakoniec však po štyroch rokoch prišiel zlom.

