Zjedz to, inak pôjdeš spať hladný! Osem fráz, na ktoré by mali rodičia pri deťoch okamžite zabudnúť
Dobré noviny
Zjedz to, inak pôjdeš spať hladný! Osem fráz, na ktoré by mali rodičia pri deťoch okamžite zabudnúť
Zjedz to, inak pôjdeš spať hladný! Osem fráz, na ktoré by mali rodičia pri deťoch okamžite zabudnúť

Takto vaše dieťa rozhodne neupokojíte.

Pozná to dôverne zrejme každý rodič. Deti vás neraz hnevajú a vy ich nedokážete zastaviť. Nemusíte však zalamovať rukami, psychológovia sa touto témou totiž už neraz zaoberali a portál Care for kids teraz na základe ich odporúčaní zhromaždil niekoľko rád a fráz, ktoré môžete použiť namiesto tých starých, ktoré vám v emocionálne náročnej chvíli či konflikte ani náhodou nepomôžu.

Inšpirujete sa?

Fráza č. 1: Veľké deti to nerobia!

Namiesto tejto slávnej vety povedzte: „Veľké deti a dokonca aj dospelí niekedy prežívajú silné emócie. To je v poriadku, prejde to.“

Fráza č. 2: Zjedz to, inak pôjdeš spať hladný!

Vyskúšajte radšej: „Čo môžeme urobiť, aby ti toto jedlo chutilo?“

Prečítajte si tiež: Dieťatko vám neustále plače a budí sa? Japonskí vedci prišli na skvelý trik, ako ho za päť minút upokojiť

Fráza č. 3: Prestaň s tým hádzať!

Skúste radšej povedať: „Keď hádžeš hračkami, mám pocit, že sa s nimi nerád/a hráš. Je to tak?“ 

Fráza č. 4: Neopováž sa ma/ho udrieť!
Povedzte radšej: „Chápem, že si nahnevaný/á, ale nedovolím ti ma/ho udrieť. Musíme dbať na bezpečnosť všetkých.“

Fráza č. 5: Okamžite si vyčistíš zuby!
Namiesto toho sa dieťaťa opýtajte: „Chceš najprv vyčistiť zuby… (akejkoľvek hračke) alebo svoje?“

Deti majú rady, keď majú z niečoho na výber. Majú tak pocit, že majú nad situáciou určitú kontrolu a cítia sa rešpektované.

Už žiadne fňukanie!

