Uznávaný lekár robil veci, ktoré mu skrátili život. Týchto 5 rád by dnes dal svojmu mladšiemu ja
Dobré noviny
Uznávaný lekár robil veci, ktoré mu skrátili život. Týchto 5 rád by dnes dal svojmu mladšiemu ja
Uznávaný lekár robil veci, ktoré mu skrátili život. Týchto 5 rád by dnes dal svojmu mladšiemu ja

Tim Spector / Ilustračné foto.
Tim Spector / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/tim.spector, Freepik/freepik

Stretávanie sa s priateľmi a s blízkymi je podľa známeho odborníka mimoriadne dôležité pre dlhovekosť.

Svoju mladosť strávil štúdiom medicíny, neskôr začal pracovať ako lekár, často v noci nespal, domov chodil vyčerpaný a nad jedlom, cvičením či životosprávou takmer ani nepremýšľal. Známy britský lekár Tim Spector dnes priznáva, že by bol vďačný, keby ho už vtedy niekto upozornil, že by si mal vybudovať zdravé návyky, ktoré by mu v staršom veku prospeli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tim Spector MBBS MSC FRCP MD FRSB FMedSci DSc OBE (@tim.spector)

„Väčšina ľudí v dvadsiatke nežije vyrovnaný život, no aj napriek tomu sú rýchlo fit, pretože sú mladí a odolní. Aj tak je dôležité začať so zdravou životosprávou čo najskôr,“ zdôraznil pre The Telegraph rešpektovaný odborník na výživu a podelil sa o päť rád, ktoré by dnes dal svojmu mladšiemu ja.

5. Ak môžeš, poriadne sa vyspi

„Keď som mal 20, nikto nehovoril o dôležitosti spánku. Pracoval som aj 72 hodín, spal som len chvíľu a keď som mal voľno, všetko som dospával. Po dlhej zmene som sa o šiestej hodine večer vedel uložiť a spať až do ôsmej rána a vôbec som sa nad tým nepozastavoval, pretože som vedel, že moji kolegovia sú na tom rovnako,“ spomína si Spector.

Dnes už vie, že fungovať s takým spánkovým deficitom je bez preháňania porovnateľné so stavom po vypití pol fľaše vína. Ak ste tak doteraz zvládali existovať aj vy a cez prebdené noci ste sa dokázali preniesť vďaka krátkemu poobednému spánku, možno nastal čas na zmenu. Výskumy totiž ukazujú, že ľudia, ktorí spia príliš málo alebo nekvalitne, majú okrem iného na druhý deň aj výraznejšie výkyvy hladiny cukru v krvi, čo zvyšuje pocit hladu a chuť na sacharidy.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„Teraz sa snažím byť každý deň v posteli o jedenástej. Nosím štuple do uší a masku na oči, kúpil som si zatemňovacie závesy a telefón už po desiatej nepoužívam,“ vysvetlil odborník.

4. Jedz menej hrianok a viac orechov

