Sestra našej obľúbenej moderátorky vykladá tarot. Neznámi súrodenci slávnych, ktorí žijú zaujímavé životy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sestra našej obľúbenej moderátorky vykladá tarot. Neznámi súrodenci slávnych, ktorí žijú zaujímavé životy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 543 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Sestra našej obľúbenej moderátorky vykladá tarot. Neznámi súrodenci slávnych, ktorí žijú zaujímavé životy

Vľavo Kristína Svarinská so sestrou Petrou, vpravo herec Timothée Chalamet so sestrou Pauline.
Vľavo Kristína Svarinská so sestrou Petrou, vpravo herec Timothée Chalamet so sestrou Pauline. — Foto: Instagram @ kristina.svarinska, pauline.chalamet

Ľudia občas neverili, že im v žilách koluje rovnaká krv.

Zatiaľ čo jedného z nich pozná celý svet, druhý zostal dlho pred verejnosťou skrytý. Reč je o neznámych súrodencoch slávnych ľudí, o ktorých ste s najväčšou pravdepodobnosťou doteraz netušili. Vedeli ste napríklad, že mladšia sestra slávnej hollywoodskej hviezdy Nicole Kidman je uznávanou novinárkou?

Prečítajte si tiež: Je pre ňu skalou a najlepšou priateľkou. Sestra Kristíny Svarinskej sa v ČR živí netradičným povolaním

5. Antonia Kidman (sestra Nicole Kidman)

Na rozdiel od svojej staršej sestry, ktorá našla svoje uplatnenie v Spojených štátoch amerických, ona získala uznanie za svoju prácu v rodnej Austrálii. O tri roky mladšia sestra slávnej herečky Nicole Kidman Antonia sa totiž vo svojom rodisku stala novinárkou a moderátorkou. Je tiež mamou šiestich detí a so svojou slávnejšou sestrou ich spája veľmi blízky vzťah. „Naozaj sme ako dvojčatá, toľko sme toho spolu prežili. Bola som tu pre ňu a ona pre mňa. Je krásne mať taký vzťah,“ uviedla Nicole pre The Sydney Morning Herald a dodala, že sestra je aj jej najlepšou kamarátkou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Antonia Kidman (@antoniakidman)

4. Petra Svarinská (sestra Kristíny Svarinskej)

Ani o sestre slovenskej herečky Kristíny Svarinskej Petre doposiaľ nik netušil, kým sama umelkyňa nezverejnila zábery s najbližšou osobou jej života. Herečka, známa z mnohých televíznych a filmových projektov, doteraz verejne hovorila len o mame, o ktorú pred rokmi tragicky prišla. Teraz sa rozhodla ukázať ďalšiu významnú časť svojho súkromia - sestru, o ktorej len málokto vie, a pritom je pre obľúbenú interpretku taká dôležitá.

Foto: Instagram @ kristina.svarinska

„Si moja skala, moja najlepšia priateľka. Ľúbim ťa až na mesiac a späť. Si najväčšie slnko a všetci sme požehnaní, že ťa máme v našich životoch,“ napísala Kristína k fotografiám, ktoré len nedávno zverejnila vo svojom príbehu na sociálnej sieti. Staršej sestre Petre chcela srdečnými vyznaniami urobiť radosť k narodeninám.

Pozrite si najznámejších bratov a sestry filmového plátna
Prečítajte si tiež: Hollywoodski súrodenci: Pozrite si najznámejších bratov a sestry filmového plátna

3. Aimee Osbourne (sestra Kelly Osbourne)

Aimee Osbourne je najstaršou dcérou samotného Princa temnoty, Ozzyho Osbourna. Aimee sa celý život darilo vyhýbať sa pozornosti reflektorov a v 16 rokoch odišla z domu, aby sa vyhla natáčaniu reality šou svojich rodičov s názvom Osbournovci. Sharon Osbourne, jej matka, v roku 2018 počas rozhovoru pre The Talk povedala : „Viem, že moja najstaršia dcéra Aimée odišla z domu v 16 rokoch a nemohla bývať u nás doma, pretože sme natáčali a to ju privádzalo do šialenstva,“ uviedla.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.