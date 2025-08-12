Sestra našej obľúbenej moderátorky vykladá tarot. Neznámi súrodenci slávnych, ktorí žijú zaujímavé životy
Ľudia občas neverili, že im v žilách koluje rovnaká krv.
Zatiaľ čo jedného z nich pozná celý svet, druhý zostal dlho pred verejnosťou skrytý. Reč je o neznámych súrodencoch slávnych ľudí, o ktorých ste s najväčšou pravdepodobnosťou doteraz netušili. Vedeli ste napríklad, že mladšia sestra slávnej hollywoodskej hviezdy Nicole Kidman je uznávanou novinárkou?
5. Antonia Kidman (sestra Nicole Kidman)
Na rozdiel od svojej staršej sestry, ktorá našla svoje uplatnenie v Spojených štátoch amerických, ona získala uznanie za svoju prácu v rodnej Austrálii. O tri roky mladšia sestra slávnej herečky Nicole Kidman Antonia sa totiž vo svojom rodisku stala novinárkou a moderátorkou. Je tiež mamou šiestich detí a so svojou slávnejšou sestrou ich spája veľmi blízky vzťah. „Naozaj sme ako dvojčatá, toľko sme toho spolu prežili. Bola som tu pre ňu a ona pre mňa. Je krásne mať taký vzťah,“ uviedla Nicole pre The Sydney Morning Herald a dodala, že sestra je aj jej najlepšou kamarátkou.
4. Petra Svarinská (sestra Kristíny Svarinskej)
Ani o sestre slovenskej herečky Kristíny Svarinskej Petre doposiaľ nik netušil, kým sama umelkyňa nezverejnila zábery s najbližšou osobou jej života. Herečka, známa z mnohých televíznych a filmových projektov, doteraz verejne hovorila len o mame, o ktorú pred rokmi tragicky prišla. Teraz sa rozhodla ukázať ďalšiu významnú časť svojho súkromia - sestru, o ktorej len málokto vie, a pritom je pre obľúbenú interpretku taká dôležitá.
„Si moja skala, moja najlepšia priateľka. Ľúbim ťa až na mesiac a späť. Si najväčšie slnko a všetci sme požehnaní, že ťa máme v našich životoch,“ napísala Kristína k fotografiám, ktoré len nedávno zverejnila vo svojom príbehu na sociálnej sieti. Staršej sestre Petre chcela srdečnými vyznaniami urobiť radosť k narodeninám.
3. Aimee Osbourne (sestra Kelly Osbourne)
Aimee Osbourne je najstaršou dcérou samotného Princa temnoty, Ozzyho Osbourna. Aimee sa celý život darilo vyhýbať sa pozornosti reflektorov a v 16 rokoch odišla z domu, aby sa vyhla natáčaniu reality šou svojich rodičov s názvom Osbournovci. Sharon Osbourne, jej matka, v roku 2018 počas rozhovoru pre The Talk povedala : „Viem, že moja najstaršia dcéra Aimée odišla z domu v 16 rokoch a nemohla bývať u nás doma, pretože sme natáčali a to ju privádzalo do šialenstva,“ uviedla.