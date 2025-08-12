Mama bola módna ikona, ona si ako depešáčka tajne oholila vlasy. Z rebelky vyrástla šťastná záhradkárka
V mladosti sa priučila remeslu, ktoré využíva dodnes.
Ako malá trávila veľa času v záhradke starých rodičov. V tom čase viac ochutnávala plody ako pomáhala a ešte netušila, že sa z nej v dospelosti stane nadšená „mičurínka“, ako hovorieval jej dedko. Neskôr sa presťahovala do rodinného domu a prišlo aj na babkine slová, ktorá často spomínala, že to, čo sa naučí, jej nikto nezoberie. Záhradkárčeniu úplne prepadla a plody, ktoré dnes sama pestuje, často používa aj vo svojich známych receptoch.