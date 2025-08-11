Dostal som dve päťky a poznámku, ohlásil vo dverách. Tohto mladíka mama odmalička viedla k úprimnosti
Vedel, že k mame môže byť vždy úprimný.
Od jeho štyroch rokov ho mama vychovávala sama. Dlho pracovala, domov sa vracala neskoro večer a hoci mladíkovi z fotografie slobodu v detstve mnohí závideli, jemu bývalo samému doma smutno. S mamou mal aj napriek tomu vždy krásny vzťah a za to, čo preňho robila, jej je dodnes nesmierne vďačný. Odmalička vedel, že k nej môže byť úprimný, neraz sa jej zveril aj s nepríjemnosťami, ktoré prežíval a ona si nikdy ani len nepomyslela, že by mohla vychovať niekoho, ako je jej syn.