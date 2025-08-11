Neordinoval pre peniaze, pacientov mal rád. Zomrel najstarší slovenský lekár, 98-ročný Karol Mika - Dobré noviny
Neordinoval pre peniaze, pacientov mal rád. Zomrel najstarší slovenský lekár, 98-ročný Karol Mika
Neordinoval pre peniaze, pacientov mal rád. Zomrel najstarší slovenský lekár, 98-ročný Karol Mika

Pán doktor Karol Mika
Foto: Reprofoto Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Mesto Banská Bystrica

Karol Mika medicíne obetoval viac ako sedem dekád.

Svoju prácu nerobil pre peniaze, ale preto, aby pomáhal ľuďom. Banskobystrický lekár Karol Mika pacientov liečil ešte aj vo veku 97 rokov, a to aj napriek tomu, že ho kedysi vyhnali z ambulancie a musel začínať odznova. Lekárske remeslo zavesil na klinec až po 72 rokoch pomáhania, hoci nerád. Ako oznámilo Rádio Lumen, pán Mika v nedeľu 10. augusta skonal vo veku 98 rokov.

Pán Karol Mika.
Foto: Facebook/Mesto Banská Bystrica

Medicína ho zaujímala odmalička

Za to, že bol lekárom, vďačil najmä mame. „Motivovala ma moja mamička, ktorá ešte predtým, ako sa vydala za otca, pracovala v banskobystrickej vojenskej nemocnici ako zdravotná sestra,“ prezradil Karol Mika pre Pravdu o svojich začiatkoch. Vojnové poranenia vtedy dopĺňali infekčné choroby ako škvrnitý či brušný týfus.

Pán Karol Mika.
Foto: Reprofoto Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Už odmalička sa zaujímal o liečivé rastliny, pričom tento záujem narástol počas ťažkej choroby jeho brata. „Stále som chodil nazerať do miestnosti, kde ležal brat. Rodičia ma vždy vyhnali. Ale záujem o medicínu ma už neopustil,“ vyznal sa pre Plusku. Zdravotné problémy však čakali aj na neho. Keď študoval na gymnáziu, dostal angínu, ktorá prerástla do zápalu srdcového svalu a zo školy vymeškal až tri roky.

Blízko smrti

„Doktor povedal, že sa nesmiem postaviť, posadiť ani rukou švihnúť. Každý prudší pohyb mi mohol spôsobiť smrť. Bol som ako invalid,“ spomínal na neľahké obdobie. Aj keď si ako nádejný lekár uvedomoval, že jeho život visí na vlásku, zo zdravotných problémov sa dokázal dostať.

