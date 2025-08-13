Keď do automatov nahádzala milión, ľútosť necítila. Věra Bílá žila pre manžela a syna, ktorého si adoptovali - Dobré noviny
Keď do automatov nahádzala milión, ľútosť necítila. Věra Bílá žila pre manžela a syna, ktorého si adoptovali
Věra Bílá
Věra Bílá — Foto: Reprofoto YouTube/XTV, Jiří Polena (Dokument ČT)

Do poslednej chvíle nestratila nádej.

„Ľudia tam majú otvorené srdcia, aj keď nevedeli, o čom spievam, tak im tiekli slzy,“ vravela legendárna rómska speváčka Věra Bílá. Billovi Clintonovi spievala v Bielom dome a keď v Hollywoode stretla Sylvestra Stalloneho, ktorý jej dal bozk, dva týždne si vraj neumyla pusu. „Táto obrovská žena prišla na pódium a pôsobila ako bohyňa,“ hovorili o Bílej, ktorá jedného dňa ukončila kariéru, hoci ju čakali vypredané koncerty po celom svete. Koncertné sály vtedy vymenila za hracie automaty, no viac ako jej neresť ju trápila závislosť jej syna Františka, ktorého si s manželom adoptovali ako batoľa. Věra Bíla bola žena, ktorá do konca života nestrácala nádej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=115192474598591&set=a.115192441265261

Na pódiu zmodrela

Narodila sa v roku 1954 ako Věra Marie Giňová a spievanie ju sprevádzalo od plienok. Ako jedna zo siedmich súrodencov počúvala hudbu z každej strany a keď mala 16 rokov, sedávala na fontáne na rokycanskom námestí a z plných pľúc spievala s muzikantmi hrajúcimi na gitaru až do polnoci. „Už ma tu poznajú, som tu predsa doma. Či bolo leto, alebo zima, mne to bolo jedno, stále sme hrali,“ hovorila pre Novinky Věra Bílá, ktorá nemala jednoduché detstvo. Jej mamička totiž umrela mladá a najstaršej Věre ostalo na krku šesť súrodencov, o ktorých sa musela starať.

Janko Kuric s manželkou Simonou Bubánovou.
Prečítajte si tiež: Detstvo prežil v chudobe, spávať musel na lavici. Vidiečana Janka Kurica uhnala krásna Simona z mesta

Jej život sa zmenil, keď ju objavila česká speváčka Zuzana Navarová. „Ona mala vystúpenie v pražskej Lucerne, pozvala si ma a zo srandy som išla. Keď som videla, koľko je tam ľudí... Ja som síce čierna, ale v ten moment som bola modrá,“ smiala sa v relácii 13. komnata. Věra stála v zákulisí a dušovala sa, že na pódium nepôjde, vraj jej od nervozity až napuchli nohy v lodičkách.

Aha, cigánka ide spievať

„Musel som do nej strčiť, aby išla,“ spomínal manžel František. „To bude hanba, všetci ma vypískajú, budú si hovoriť – aha, cigánka ide spievať,“ vravela si Věra Bílá, ktorá zostala v šoku, keď sa po jej vystúpení všetci postavili a začali tlieskať. „Začali tlieskať a ja som ani nedočiahla k mikrofónu,“ hovorila o tri roky neskôr, keď s ňou robil rozhovor slávny denník The Guardian. Ten ju opísal ako najpopulárnejšiu rómsku speváčku na svete či ako Ellu Fitzgeraldovú rómskej hudby.

V reportáži poukázala redaktorka Kate Connolly aj na to, že Bílá nerobila Rómom vždy najlepšie meno. Keď vraj boli s kapelou na vrchole Eiffelovej veže, namiesto toho, aby obdivovali pamiatku, sa bavili o tom, koľko železa majú pod sebou. „Mohli by sme na ňom zarobiť majland,“ citovala novinárka, ktorá spozorovala, že Věra Bíla napriek všetkej sláve nemala jednoduchý život.

