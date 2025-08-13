Utiekla od tyrana a vlastnými rukami si postavila dom. Slobodnej mamičke na to stačili návody na YouTube - Dobré noviny
Utiekla od tyrana a vlastnými rukami si postavila dom. Slobodnej mamičke na to stačili návody na YouTube
Utiekla od tyrana a vlastnými rukami si postavila dom. Slobodnej mamičke na to stačili návody na YouTube

Cara Brookins a dom, ktorý postavila.
Cara Brookins a dom, ktorý postavila. — Foto: Instagram - @carabrookins

Vôbec mi ten nápad neprišiel šialený, priznala po rokoch.

„Keď 49-kilová programátorka dokáže postaviť dom, vy zvládnete čokoľvek,“ povedala pre People štvornásobná mama, ktorej sa podarilo nemožné. Cara Brookinsová z amerického Akransasu mala 35 rokov, keď v roku 2007 zostala sama so štyrmi deťmi a bez strechy nad hlavou. Nemala peniaze na kúpu veľkého domu a tak sa rozhodla, že si sama jeden postaví. To, čo sa na začiatku zdalo absolútne nemožné, sa nakoniec stalo realitou – stačili jej na to návody na YouTube.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cara Brookins (@carabrookins)

Ušla od tyrana

Cara Brookinsová sa ocitla v manželstve s mužom, u ktorého sa po rokoch prejavila schizofrénia spojená s extrémnou paranojou. Ako uviedla pre CBS News, aj keď sa rozviedli, jej bývalý muž tyranizoval rodinu a desil nielen Caru, ale aj ich deti. „Počas tohto obdobia som sa vydala za muža, o ktorom som si myslela, že je dosť silný na to, aby to zvládol, ale mýlila som sa. Ukázalo sa, že je to veľmi násilný muž,“ priznala Cara. Po druhom rozvode ostala sama so štyrmi deťmi, pričom najmladší syn mal len dva roky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cara Brookins (@carabrookins)

Cara sa snažila manželstvo napraviť, vraj ako extrémna optimistka verila, že svojho manžela zmení. „Hovorila som si, že to dokážem napraviť, ale nakoniec som si uvedomila, že neexistuje spôsob, ako to zachrániť. Jediná šanca pre mňa aj deti bola tá, že sme museli odísť,“ spomínala.

Radek dnes pracuje už na druhom projekte.
Prečítajte si tiež: Keď mal osemnásť, Radek si vlastnoručne postavil dom. Vôbec nič mi tu nechýba, hovorí spokojne po roku

Štvornásobná mama síce pracovala ako programátorka, no nemala dosť peňazí na kúpu domu, ktorý by bol dostatočne ďaleko od jej dvoch bývalých manželov a v ktorom by sa cítili bezpečne. S deťmi sa presťahovali do malého domu, no vedela, že piati tam dlho nevydržia a časom budú potrebovať niečo väčšie. Vtedy Care skrsla myšlienka postaviť si vlastný dom od úplných základov.

Carina dcéra.
Carina dcéra. Foto: Instagram - @carabrookins

Dom podľa YouTube

„Vôbec mi ten nápad neprišiel šialený,“ hovorila v rozhovore pre magazín People. Cara si kúpila pozemok, na ktorom bol kedysi dom spustošený tornádom a zobrala si hypotéku na 150-tisíc dolárov. Keď zistila, že nebude mať dosť peňazí, aby jej dom postavili odborníci, vedela, že to bude musieť zvládnuť sama. S deťmi sa obrátili na jediný zdroj.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

