Každé ráno ho pije už desiatky rokov. Tento nápoj je podľa 112-ročnej pani Angeliny elixír dlhého života
Dlhovekosť nepripisuje genetike, ale nápoju, ktorý si doma môže pripraviť každý.
V jednej z tichých uličiek Barcelony žije žena, ktorá sa zapísala do histórie nielen svojím vekom, ale aj svojou vitalitou. Angelina Torres Vallbonaová má už neuveriteľných 112 rokov, no stále sa teší dobrému zdraviu, bystrej mysli a úsmevu, ktorý je nákazlivý. Kľúčom k dlhovekosti je podľa nej nápoj, bez ktorého si nevie predstaviť ani jeden deň.
Nielen genetika
Aj keď sa zdá, že Angelina má dlhovekosť v rodine – jej matka sa dožila takmer 100 rokov a staršia sestra 93 – ona sama verí, že dôležitejší je životný štýl. Keď sa jej pýtajú na tajomstvo jej dlhovekosti, len sa tajomne usmeje.
Celý život sa vyhýbala vážnym chorobám a usmieva sa, že lekári s ňou nikdy nemali veľa práce. „Mala som menšie problémy, ako napríklad nádchu, ktorú som vyliečila aspirínom, ale lekári nikdy neprišli ku mne domov," spomína si.
Elixír dlhého života
Ako uvádza portál Think Stewart Ville, za jej zdravím údajne nestoja prísne stravovacie režimy, drahé vitamíny či špeciálne kúry – len jednoduchý ranný zvyk, ktorého sa drží celé desaťročia. Angelina si totiž každé ráno dopraje nápoj, o ktorom je presvedčená, že je elixírom dlhého života.