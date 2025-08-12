Keď zrazu prišla o mamu, nedokázala hýbať tvárou. Kristína Svarinská si plakať dovolila až po rokoch - Dobré noviny
Keď zrazu prišla o mamu, nedokázala hýbať tvárou. Kristína Svarinská si plakať dovolila až po rokoch
Keď zrazu prišla o mamu, nedokázala hýbať tvárou. Kristína Svarinská si plakať dovolila až po rokoch

Kristína Svarinská s mamou Elenkou.
Kristína Svarinská s mamou Elenkou.

Bulvárne médiá v tom čase písali, že sa „zosypala“, no pravda bola úplne iná.

„Takúto vec človek nikdy neprijme, on sa s tým naučí žiť,“ povedala v relácii Opri sa o mňa Kristína Svarinská, v ktorej otvorila svoj príbeh o tom, ako sa vyrovnala so skorou stratou svojej maminy Elenky. Obľúbená herečka vyrozprávala, ako prežila chvíle, keď doma našla mamu bez známok života, kto jej v najťažších chvíľach podal pomocnú ruku a kedy si dovolila všetko oplakať.

Po rozvode začala rebelovať

„Mama pre mňa symbolizovala taký ten poriadok v domácnosti, rešpekt,“ prezradila Kristína Svarinská, ktorá sa narodila do milujúcej rodiny. Jej otec mal z predchádzajúceho vzťahu deti a tie prijali Kristínu za svoju vlastnú sestru. Rovnako sa k tomu postavila aj Kristínina mama, ktorá s nimi mala veľmi pekný vzťah. „Vždy som sa cítila milovaná,“ spomínala na svoje detstvo herečka. Mnoho vecí sa zmenilo, keď mala 14 rokov – jej rodičia sa rozviedli a otec sa odsťahoval.

Kristína Svarinská a Eva Holubová.
Prečítajte si tiež: Abstinovať na Slovensku nie je ľahké. Kristína Svarinská má vzor v kolegyni, ktorá pila ako pred popravou

„Pre dospievajúce dievča to bola obrovská rana. Myslím si, že mamina bola z toho veľmi nešťastná. Bolo to pre mňa veľmi určujúce v tom, že som začala trošku rebelovať. Ja som občas aj blicovala, ale nikdy to nebolo poznať v škole. Vedela som vyhodnotiť, že okej, teraz si trošku porebelujem a potom sa vrátim na zem. Ale niekedy sme si robili veľké naprieky, ja som vedela byť veľmi drzá,“ vravela otvorene Kristína, ktorá napriek všetkému s maminou vždy dobre vychádzala. Silné puto im vydržalo aj vtedy, keď sa rozhodla počas vysokej školy odsťahovať z bytu a začala žiť sama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)

Mamu našla v kúpeľni

Bol 8. október 2014, keď Kristíne zavolali z maminej práce, že neprišla a naliehali na ňu, aby skontrolovala, či je v poriadku. „Ten človek, ktorý volal, bol taký naliehavý,“ vravela Kristína, ktorá sa rozhodla ísť do maminho bytu skontrolovať, čo sa mohlo stať. „Otvorila som dvere a mamu som našla mŕtvu v kúpeľni. Pamätám si, že som sa zľakla, zavolala záchranku a stále som hovorila, že mama je mŕtva. Oni mi hovorili, aby som ju začala oživovať a ja som im hovorila, že to už nejde,“ spomínala na deň, ktorý jej navždy zmenil život.

