Spôsobil tragédiu, ktorú mu dlho nevedeli odpustiť. František Zvarík našiel svoj pokoj pri zelenookej Eve
Spôsobil tragédiu, ktorú mu dlho nevedeli odpustiť. František Zvarík našiel svoj pokoj pri zelenookej Eve
Spôsobil tragédiu, ktorú mu dlho nevedeli odpustiť. František Zvarík našiel svoj pokoj pri zelenookej Eve

František Zvarík v mladosti a ako senior
František Zvarík v mladosti a ako senior — Foto: archív STVR

Charizmatický herec oplýval takým šarmom, že sa nejednej žene pri ňom razom podlomili kolená.

Bol zvodca, záletník a miloval život. Svojou ľahkovážnosťou však spôsobil tragédiu, čo mu kolegovia z divadla dlho nedokázali odpustiť a niektorí s ním vtedy dokonca odmietali spolupracovať. František Zvarík narobil v ženských životoch veľa neplechy, pri jednej dáme však nakoniec predsa len zakotvil. 

František Zvarík (vľavo) s Jožkom Krónerom v legendárnej snímke Obchod na Korze (1965)
František Zvarík (vľavo) s Jozefom Kronerom v legendárnej snímke Obchod na Korze (1965) Foto: Filmové studio Barrandov

Bol vysoký, pohľadný a taký šarmantný, že nejednej žene sa v jeho prítomnosti podlomili kolená. František si toho bol veľmi dobre vedomý a svoje nadanie zvádzať ženy s radosťou po celý svoj život využíval. Raz sa mu však jeho slabosť na nežnejšie pohlavie sakramentsky vypomstila. 

Eva Krížiková s manželom Františkom Zvaríkom prežila takmer polstoročie.
Prečítajte si tiež: Krásnoočko zelené, ktoré uchvátilo zvodcu. Eva Krížiková a jej František prekonali aj klebety o nevere

Keď ako mladý herec pricestoval do Bratislavy študovať herectvo, prichýlil ho František Dibarbora. Netrvalo to však dlho, Zvarík neodolal a kamarátovi zviedol manželku. Mladá Anička Bottová Dibarborová sa doňho tak zaľúbila, že nebolo cesty späť. Dibarbora teda opustil byt a súhlasil s rozvodom, aby sa jeho nástupca mohol s Aničkou oženiť. Zvarík s Annou čoskoro svoj vzťah korunovali aj synom Jankom, no podľa viacerých klebiet František nezostal verný ani jej. Ľudia vôkol nich si šepkali o rôznych aférkach, až to Anička nezvládla a len dva roky po uzatvorení manželstva si vzala život.

František Zvarík vo filme Smrt přichází v dešti (1965)
František Zvarík vo filme Smrt přichází v dešti (1965) Foto: Slovenská filmová tvorba Koliba

Nová šanca

František upadol razom do nemilosti, ľudia krútili hlavami, niektorí kolegovia sa ho dokonca stránili. Novú šancu na život herec napokon dostal až pri zelenookej Eve. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

