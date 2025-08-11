Nedokázala odpovedať na najľahšiu otázku. Olga Menzelová dnes už vie, na čo nesmie zabudnúť nikto z nás
Vdova po českom režisérovi, hercovi a spisovateľovi prežila so svojím manželom viac ako 16 rokov.
Prežili roky naplnené láskou, ktorú ako rodičia odovzdávali aj svojim dcéram. Olga Menzelová o svojom manželovi, oceňovanom režisérovi, hovorila len s úctou a keď Jiří bojoval so zákerným ochorením, starala sa o neho do posledných chvíľ. Nemyslela na seba či na svoje potreby, ale hlavne na neho a na iných okolo seba. Až keď sa jej počas manželovej choroby psychiater spýtal dôležitú otázku, uvedomila si, že sebaláska a starostlivosť o seba samého je v živote nesmierne dôležitá. Ľudom preto dnes posiela silný odkaz.
Mimoriadny človek so zmyslom pre humor
Oscarového režiséra v novembri 2017 hospitalizovali v nemocnici pre vážnu infekciu mozgu a musel podstúpiť rozsiahly chirurgický zákrok. Následne ho uviedli do umelého spánku a dvakrát mu zaviedli tracheostómiu, ktorá mu dala poriadne zabrať. Napriek tomu sa nevzdával a statočne bojoval, v čom sa mu všemožne snažila pomôcť aj jeho manželka Olga.
Tá si ho po dlhom pobyte v nemocnici nakoniec vzala domov, kde sa o neho až do jeho smrti starala. K svojmu manželovi vždy cítila úctu a lásku a v rozhovore pre Plus 7 dní ho opisovala ako „mimoriadneho človeka s mimoriadnym zmyslom pre humor a krásnym vzťahom k ľuďom, čo vidieť aj v jeho filmoch“.
Geniálny režisér poslednýkrát vydýchol doma 5. septembra 2020 v náručí svojej milovanej rodiny. „Jiřinko náš milovaný, najstatočnejší zo všetkých statočných. Včera večer doma v našich náručiach tvoje telo opustilo náš pozemský svet. Bolo nám veľkou cťou, že sme ťa mohli odprevadiť na tvojej poslednej ceste. Tvoja láska ku mne a našim dvom dcéram bola láskou, ktorá si nekládla podmienky,“ napísala zronená Olga Menzelová na sociálnej sieti, pre ktorú boli posledné roky mimoriadne náročné.
A čo robíš pre seba?
Ako vraví, sama s dvomi deťmi by to vraj nezvládla.