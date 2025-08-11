Nedokázala odpovedať na najľahšiu otázku. Olga Menzelová dnes už vie, na čo nesmie zabudnúť nikto z nás - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nedokázala odpovedať na najľahšiu otázku. Olga Menzelová dnes už vie, na čo nesmie zabudnúť nikto z nás
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

SLEDUJE NÁS 207 562 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nedokázala odpovedať na najľahšiu otázku. Olga Menzelová dnes už vie, na čo nesmie zabudnúť nikto z nás

Olga Menzelová posiela ľuďom dôležité slová.
Olga Menzelová posiela ľuďom dôležité slová. — Foto: Instagram @ olgamenzelova, Facebook, menzelovaolga

Vdova po českom režisérovi, hercovi a spisovateľovi prežila so svojím manželom viac ako 16 rokov.

Prežili roky naplnené láskou, ktorú ako rodičia odovzdávali aj svojim dcéram. Olga Menzelová o svojom manželovi, oceňovanom režisérovi, hovorila len s úctou a keď Jiří bojoval so zákerným ochorením, starala sa o neho do posledných chvíľ. Nemyslela na seba či na svoje potreby, ale hlavne na neho a na iných okolo seba. Až keď sa jej počas manželovej choroby psychiater spýtal dôležitú otázku, uvedomila si, že sebaláska a starostlivosť o seba samého je v živote nesmierne dôležitá. Ľudom preto dnes posiela silný odkaz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa jarmilē. (@jarmile.jewelry)

Mimoriadny človek so zmyslom pre humor

Oscarového režiséra v novembri 2017 hospitalizovali v nemocnici pre vážnu infekciu mozgu a musel podstúpiť rozsiahly chirurgický zákrok. Následne ho uviedli do umelého spánku a dvakrát mu zaviedli tracheostómiu, ktorá mu dala poriadne zabrať. Napriek tomu sa nevzdával a statočne bojoval, v čom sa mu všemožne snažila pomôcť aj jeho manželka Olga.

Jiří Menzel
Prečítajte si tiež: Jiří Menzel sa po mesiaci prebral z umelého spánku

Tá si ho po dlhom pobyte v nemocnici nakoniec vzala domov, kde sa o neho až do jeho smrti starala. K svojmu manželovi vždy cítila úctu a lásku a v rozhovore pre Plus 7 dní ho opisovala ako „mimoriadneho človeka s mimoriadnym zmyslom pre humor a krásnym vzťahom k ľuďom, čo vidieť aj v jeho filmoch“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Olga Menzelova (@olgamenzelova)

Geniálny režisér poslednýkrát vydýchol doma 5. septembra 2020 v náručí svojej milovanej rodiny. „Jiřinko náš milovaný, najstatočnejší zo všetkých statočných. Včera večer doma v našich náručiach tvoje telo opustilo náš pozemský svet. Bolo nám veľkou cťou, že sme ťa mohli odprevadiť na tvojej poslednej ceste. Tvoja láska ku mne a našim dvom dcéram bola láskou, ktorá si nekládla podmienky,“ napísala zronená Olga Menzelová na sociálnej sieti, pre ktorú boli posledné roky mimoriadne náročné.

A čo robíš pre seba?

Ako vraví, sama s dvomi deťmi by to vraj nezvládla.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.