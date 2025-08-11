Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom - Dobré noviny
Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom
Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Zuzana Kocúriková
Zuzana Kocúriková — Foto: Reprofoto STVR – Herečky, TA3 – Portrét s herečkou Zuzanou Kocúrikovou

Milovala som extravagancie a výtržnosti, prezradila herečka.

Vilma Jamnická jej dvakrát veštila a v oboch prípadoch jej predpovedala, že zomrie tesne po tridsiatke. „Našťastie sa nestalo... Možno však na tom niečo je a zapísalo sa to do môjho podvedomia,“ prezradila Zuzana Kocúriková, ktorá otvorene hovorila, že kým si nevypočula proroctvo, bola rozmarná v láske a vedela, ako mužov trochu ťahať za nos. Vtedy si ale uvedomila, že musí byť opatrnejšia a zhodou náhod jej osud prihral do cesty muža, ktorý bol jej pravým opakom. Kým ona bola rebelkou v minisukni, on bol úplne iný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mark Roberts films (@markwroberts)

Mama nemala peniaze na vlak

„V našej rodine boli vždy perfektné ženy,“ hovorila Zuzana Kocúriková, ktorá sa narodila do zaujímavej rodiny – otec bol uznávaným právnikom a prvým námestníkom Vavra Šrobára. „Mamička dostala ako svadobný dar červený kabriolet, keď po Bratislave chodilo štyri a pol auta. Mama chodila v kabriolete aj stovkou,“ spomínala v dokumente Herečky Zuzanina sestra Hanka. Medzi sestrami bol len ročný rozdiel, a tak vyrastali ako dvojičky.

Zuzana Kocúriková
Prečítajte si tiež: Havraniu hrivu jej mama ostrihala iba raz. Zuzana Kocúriková na umývanie vlasov používa špeciálny postup

Pre rodinu nastali ťažké časy, keď sa k moci dostali komunisti a ich otec, doktor práv, sa pre režim stal postrachom. „Vyriešili to tým, že otec musel vŕtať studne, oplechovávať strechy a bývať v maringotkách bez kúrenia. To mu zničilo ľadviny a umrel na urémiu,“ povzdychla si Zuzana Kocúriková, ktorá si dobre pamätá, ako sa rodičia museli obracať.

Zuzana Kocúriková v mladosti.
Zuzana Kocúriková v mladosti. Foto: Reprofoto STVR - Herečky

„Dobre si pamätám na momenty, kedy mama nemala peniaze na vlak a skrývala nás v priestore na batožinu,“ spomínala herečka. Táto téma sa stala v rodine tabu, aj keď po nociach počuli mamičku za dverami plakať. Napriek náročným chvíľam jej rodičia vraj dali veľmi veľa – urobili z nej slušného človeka, ktorý v sebe nemá závisť či nenávisť a celý život bola slobodomyseľná.

Hipisáčka v minisukni

Zuzana Kocúriková mala len 14 rokov, keď sa prihlásila do kurzu strihov a šitia, kde si vyrábala modely, aké v Bratislave nikdy nevideli. „Príšerne spoločnosť iritovalo, ako som chodila vyfintená. Normálne sa stalo, že išla nejaká stará žena oproti a opľula ma,“ zaspomínala si v rozhovore so Zuzanou Vačkovou na svoju mladosť, kedy o nápadníkov nemala núdzu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

