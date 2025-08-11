Krásne meno dostal po človeku, ktorý im chýba. Rafael Nadal sa teší z narodenia synčeka - Dobré noviny
Krásne meno dostal po človeku, ktorý im chýba. Rafael Nadal sa teší z narodenia synčeka
Krásne meno dostal po človeku, ktorý im chýba. Rafael Nadal sa teší z narodenia synčeka

Rafael Nadal sa stal dvojnásobným otcom.
Rafael Nadal sa stal dvojnásobným otcom. — Foto: Instagram @ rafaelnadal

Tenisová hviezda sa začiatkom augusta stala dvojnásobným otcom.

Rodina pre neho bola vždy všetkým a ako prezradil počas rozlúčky s kariérou, jeho prvý synček mu vždy dodával silu a energiu pokračovať. Teraz bývalá tenisová hviezda Rafael Nadal opäť zažíva obrovskú radosť. Ako informuje iDnes.cz, jeho manželka Maria na svet priviedla ich druhého potomka, ktorému vybrali dojímavé meno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Vždy chcel byť otcom

Maria Francisca Perelló porodila syna v nemocnici v Palma de Mallorca, pričom dostal meno Miquel. Podľa tlačovej agentúry Europa Press pomenovali novopečení rodičia chlapčeka na počesť Nadalovho svokra, ktorý zomrel v apríli 2023 po dlhej chorobe.

Rafael Nadal.
Prečítajte si tiež: Fenomenálny Rafael Nadal prepísal históriu! V Austrálii získal rekordný 21. grandslamový titul

Do rodiny tenistu tak po staršom Rafaelovi pribudol druhý syn. Športovec sa ešte v minulosti vyjadril, že si deti vždy prial. „Vždy som chcel byť otcom. Zakaždým som rád trávil čas s deťmi. Mal som veľa menších bratrancov a sesterníc, takže som si s nimi užil veľa zábavy,“ povedal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Rodina je pre štrnásťnásobného víťaza Roland Garros všetko. „Mama obetovala všetko, čo mohla. S mojou manželkou Mery sme spolu už takmer 20 rokov. Myslím, že bola dokonalým spoločníkom počas cestovania po turnajoch. Sledovanie môjho syna, ako rastie, mi dodávalo silu a energiu pokračovať. So sestrou som mal vždy skvelý vzťah. A konečne môj strýko. Vďaka nemu som začal hrať tenis a prekonal som množstvo ťažkých prekážok počas kariéry,“ povedal športovec počas rozlúčky s kariérou.

Kráľovský hosť

