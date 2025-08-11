FOTO: Slováci sa v týchto dňoch pozrú na oblohu a čudujú sa. Nebeskú šou spôsobuje zriedkavý jav - Dobré noviny
FOTO: Slováci sa v týchto dňoch pozrú na oblohu a čudujú sa. Nebeskú šou spôsobuje zriedkavý jav
FOTO: Slováci sa v týchto dňoch pozrú na oblohu a čudujú sa. Nebeskú šou spôsobuje zriedkavý jav

— Foto: imeteo.sk/Karol Remenár, Mária Čierniková

Aké je vysvetlenie nebeského úkazu?

Aj vy ste si v posledných dňoch všimli jav, ktorý ste už dávno nevideli? Intenzívne do krvava sfarbené východy a západy Slnka ohúrili množstvo Slovákov, ktorí sú zvedaví, čo je dôvodom ich zvýšeného výskytu. Na túto otázku teraz zodpovedal portál iMeteo.sk.

Jednoduchý dôvod

Počas východu a západu slnka sa obloha bežne sfarbí do oranžových a žltkastých odtieňov, pričom intenzívna červená je naozaj zriedkavá. V posledných dňoch však podľa portálu môžeme takéto výrazne červené západy pozorovať takmer každý večer.

Krvavý západ slnka.
Krvavý západ slnka. Foto: imeteo.sk/Karol Remenár

Dôvodom je aerosol, ktorý mení sfarbenie oblohy. Vo vzduchu sa totiž nachádza veľké množstvo dymu z ďalekých lesných požiarov a čiastočky saharského prachu. Okom neviditeľné čiastočky ovplyvňujú našu atmosféru a menia lom svetla, čo mení farbu oblohy.

Pri západe a východe je to trochu inak

Slnečné svetlo sa skladá z rôznych farieb, resp. vlnových dĺžok na farebnej škále. „Keď svetlo prechádza zemskou atmosférou, naráža na molekuly plynov (dusík a kyslík), ktoré následne rozptyľujú svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami (modré a fialové) do všetkých smerov, zatiaľ čo svetlo s dlhšími vlnovými dĺžkami (červené, oranžové a žlté) prechádza priamejšie. Preto sa nám obloha počas dňa javí ako modrá,“ objasňuje iMeteo.sk. Pri západe a východe slnka je to však trochu inak.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

