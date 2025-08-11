Jej mama vylepšila parené buchty tou najchutnejšou plnkou. Zuzana Smatanová ich mala najradšej posypané
Známa speváčka si svoje obľúbené jedlo z detstva dopraje už len výnimočne.
Kedysi milovala korenisté a ťažké jedlá, no jej telo si časom začalo pýtať niečo iné. Zuzana Smatanová preto do jedálnička zaradila zeleninu, ryby a výživovo hodnotné potraviny, vďaka ktorým sa dnes cíti oveľa lepšie a zdravšie. Aj ona však bola kedysi len dieťaťom, ktoré netrpezlivo čakalo, čo mu mama naservíruje.
Zostal po nej prázdny tanier
„Mala som rada najmä šúľance s makom alebo so strúhankou, aj buchty posypané grankom alebo škoricou, ktoré mama plnila čučoriedkami. Dnes ich jem už len výnimočne,“ zaspomínala si pre magazín Dobré jedlo obľúbená umelkyňa, ktorá si odmalička pochutila na všetkom okrem držkovej polievky.
Hoci jedávala veľmi pomaly, tanier po sebe vždy nechala prázdny a dnes si popri iných zdravých jedlách každý deň dopraje hlavne ryby. „Sústredím sa na výživovo hodnotné potraviny, jedávam päť až šesťkrát za deň. Cítim sa dnes oveľa lepšie. Zlepšila sa mi pleť a nie je mi ťažko,“ prezradila v rozhovore pre web Preventívne.sk.
S fanúšikmi sa podelila aj o rodinný recept na milované parené buchty, ktoré museli byť vylepšené bohatou posýpku a naplnené čučoriedkami. Pri ich naparovaní si však treba dať pozor na jednu vec.