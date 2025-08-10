Zlatý sen je realitou! Mladé slovenské hádzanárky zdolali Chorvátky a stali sa majsterkami Európy - Dobré noviny
Zlatý sen je realitou! Mladé slovenské hádzanárky zdolali Chorvátky a stali sa majsterkami Európy
Zlatý sen je realitou! Mladé slovenské hádzanárky zdolali Chorvátky a stali sa majsterkami Európy

Postarali sa o obrovskú senzáciu! Slovenské hádzanárky do 17 rokov sa totiž stali majsterkami Európy. Vo finále šampionátu v Čiernej Horez dolali Chorvátky 34:30, pričom hrdinkou bola najmä Mária Bartková, ktorá dala 14 gólov. Bronz putuje domácim reprezentantkám, ktoré porazili Španielky 22:20.

Finále, ktoré v Podgorici sledovalo viac ako 2-tisíc divákov, malo spočiatku vyrovnaný priebeh. V prvom polčase sa nedokázal odtrhnúť žiaden tím, hoci ako naše reprezentantky, tak aj súperky si vypracovali dvojgólový náskok. Po prestávke sa však Slovenky dostali do trháku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovakHandballFederation/posts/pfbid0DtVwdcwQPuaF4GajrLkYuFUjobx6BqMa1YuxnWhjR9QAa5NTuNy3HSevBpgHSxu7l

Pomerne rýchlo si vypracovali štvorgólové vedenie, pričom desať minút pred koncom zápasu bol stav 30:24. A hoci sa Chorvátky tri minútky pred koncom zápasu priblížili na rozdiel troch gólov, vďaka skvelej brankárke Augustínovej to už naše reprezentantky udržali a dosiahli tak historický úspech. Zároveň si zabezpečili miestenku na budúcoročné ME do 18 rokov.

ME do 17 rokov – finále:

Chorvátsko – SLOVENSKO 30:34 (17:18)

Hlasy po zápase

Pavol Streicher, tréner SR: „Sú to neopísateľné pocity. Všetci sme radi, že sme to dokázali, lebo to bola veľmi ťažká cesta, kde sme museli dokázať morálnovôľové vlastnosti a že sme mentálne silní a psychicky odolní. Najsilnejšou zbraňou tohto tímu bol kolektív. Nikto sa nevyvyšoval a všetky hráčky ťahali za jeden povraz. Podali sme kompaktný a konzistentný výkon počas celého šampionátu. Budeme ďalej intenzívne pracovať, aby sme ten výkon ešte zlepšili. Táto výhra nám poskytuje možnosti na kvalitnú prípravu a určite ich využijeme.“

Barbora Karkušová, kapitánka SR: „Ani sama neviem, čo mám povedať. Je to extrémne. Nečakali sme to, sme veľmi šťastné a budeme to ešte dlho oslavovať. Tu sme sa ešte oveľa viac zblížili. Takýto výkon nedokáže podať jedna hráčka, ale len celý kolektív. Veľmi nás teší takáto podpora a sme šťastné, že nám toľko ľudí fandilo.“

