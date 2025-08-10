Zlatý sen je realitou! Mladé slovenské hádzanárky zdolali Chorvátky a stali sa majsterkami Európy
Postarali sa o obrovskú senzáciu! Slovenské hádzanárky do 17 rokov sa totiž stali majsterkami Európy. Vo finále šampionátu v Čiernej Horez dolali Chorvátky 34:30, pričom hrdinkou bola najmä Mária Bartková, ktorá dala 14 gólov. Bronz putuje domácim reprezentantkám, ktoré porazili Španielky 22:20.
Finále, ktoré v Podgorici sledovalo viac ako 2-tisíc divákov, malo spočiatku vyrovnaný priebeh. V prvom polčase sa nedokázal odtrhnúť žiaden tím, hoci ako naše reprezentantky, tak aj súperky si vypracovali dvojgólový náskok. Po prestávke sa však Slovenky dostali do trháku.
Pomerne rýchlo si vypracovali štvorgólové vedenie, pričom desať minút pred koncom zápasu bol stav 30:24. A hoci sa Chorvátky tri minútky pred koncom zápasu priblížili na rozdiel troch gólov, vďaka skvelej brankárke Augustínovej to už naše reprezentantky udržali a dosiahli tak historický úspech. Zároveň si zabezpečili miestenku na budúcoročné ME do 18 rokov.
ME do 17 rokov – finále:
Chorvátsko – SLOVENSKO 30:34 (17:18)
Hlasy po zápase
Pavol Streicher, tréner SR: „Sú to neopísateľné pocity. Všetci sme radi, že sme to dokázali, lebo to bola veľmi ťažká cesta, kde sme museli dokázať morálnovôľové vlastnosti a že sme mentálne silní a psychicky odolní. Najsilnejšou zbraňou tohto tímu bol kolektív. Nikto sa nevyvyšoval a všetky hráčky ťahali za jeden povraz. Podali sme kompaktný a konzistentný výkon počas celého šampionátu. Budeme ďalej intenzívne pracovať, aby sme ten výkon ešte zlepšili. Táto výhra nám poskytuje možnosti na kvalitnú prípravu a určite ich využijeme.“
Barbora Karkušová, kapitánka SR: „Ani sama neviem, čo mám povedať. Je to extrémne. Nečakali sme to, sme veľmi šťastné a budeme to ešte dlho oslavovať. Tu sme sa ešte oveľa viac zblížili. Takýto výkon nedokáže podať jedna hráčka, ale len celý kolektív. Veľmi nás teší takáto podpora a sme šťastné, že nám toľko ľudí fandilo.“