Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno
Bola to vraj sekunda, keď sa všetci traja naraz stretli a dotkli.
Keď sa zázrak stane skutočnosťou, srdcia bijú iným rytmom. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová prešli ťažkými chvíľami, no ich trpezlivosť a láska boli silnejšie než čokoľvek iné. Dnes držia v náručí svoju vysnívanú dcérku, ktorej meno nesie silný odkaz a ktorej príchod im navždy zmenil pohľad na život i lásku.
Bolestné momenty
„Čakáme náš zázrak,“ oznámili Jakub s Peťou na sociálnych sieťach pred pár mesiacmi po tom, čo ich súkromie ešte začiatkom roka narušili titulky bulvárnych médií. Dubayová vtedy otvorene priznala sklamanie, pretože novinu o bábätku sa totiž dozvedeli novinári skôr ako jej najbližší. Tento moment im podľa jej slov vzal niečo, na čo sa tak veľmi tešili.
„Veci potrebujú čas. Je okei chcieť byť ticho a neviditeľní, je okei pochybovať a meniť nálady, mať pocit, že vybuchnete od šťastia a v sekunde byť ovládnutí strachom,“ napísali neskôr herci, ktorí chceli uzatvoriť bolestnú kapitolu. „Chceme, aby naše dieťa žilo vo svete, kde sú ľudia k sebe chápaví a kde sú emócie a skutočné pocity nadradené tomu, že by sa niečo malo,“ dodala dvojica, ktorá chce robiť všetko preto, aby sa mala ich mladá rodinka čo najlepšie.
Vysnívaná dcérka
Jakub a Peťa sa v týchto dňoch dočkali svojho zázraku a čerstvo narodenej dcérke venovali hlboký a krásny odkaz.