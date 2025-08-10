Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno - Dobré noviny
Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno
Jakub Jablonský a Petra Dubayová.
Jakub Jablonský a Petra Dubayová. — Foto: Instagram - jakubkojablonsky (Katarina Hoffmann Šlesarova)

Bola to vraj sekunda, keď sa všetci traja naraz stretli a dotkli.

Keď sa zázrak stane skutočnosťou, srdcia bijú iným rytmom. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová prešli ťažkými chvíľami, no ich trpezlivosť a láska boli silnejšie než čokoľvek iné. Dnes držia v náručí svoju vysnívanú dcérku, ktorej meno nesie silný odkaz a ktorej príchod im navždy zmenil pohľad na život i lásku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Jablonský (@jakubkojablonsky)

Bolestné momenty

„Čakáme náš zázrak,“ oznámili Jakub s Peťou na sociálnych sieťach pred pár mesiacmi po tom, čo ich  súkromie ešte začiatkom roka narušili titulky bulvárnych médií. Dubayová vtedy otvorene priznala sklamanie, pretože novinu o bábätku sa totiž dozvedeli novinári skôr ako jej najbližší. Tento moment im podľa jej slov vzal niečo, na čo sa tak veľmi tešili.

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.
Prečítajte si tiež: Trojdňová svadba a žiadni načačkaní ľudia. Jakub Jablonský by si pre partnerku zmenil aj priezvisko

„Veci potrebujú čas. Je okei chcieť byť ticho a neviditeľní, je okei pochybovať a meniť nálady, mať pocit, že vybuchnete od šťastia a v sekunde byť ovládnutí strachom,“ napísali neskôr herci, ktorí chceli uzatvoriť bolestnú kapitolu.  „Chceme, aby naše dieťa žilo vo svete, kde sú ľudia k sebe chápaví a kde sú emócie a skutočné pocity nadradené tomu, že by sa niečo malo,“ dodala dvojica, ktorá chce robiť všetko preto, aby sa mala ich mladá rodinka čo najlepšie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Ľos-Božiková (@losbozikova)

Vysnívaná dcérka

Jakub a Peťa sa v týchto dňoch dočkali svojho zázraku a čerstvo narodenej dcérke venovali hlboký a krásny odkaz.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

