Po otcovej smrti sa stiahla do ústrania, no je späť. Charlotte Gottová zdedila povahu po babičke Marii
Karel Gott z nej nechcel speváčku.
„Sedí mi na kolenách a rozprávame sa nielen o hudbe a jej obľúbených interpretoch, ale občas vedieme aj hlbšie filozofické debaty, často o veciach medzi nebom a zemou,“ vravieval Karel Gott o svojej dcérke Charlotte. Bola jeho vysnívanou princeznou, pri ktorej chcel napraviť to, čo nestihol pri starších dcérach. Spieval jej uspávanky, učil ju prvé tóny na klavíri a sníval o tom, čo z nej raz vyrastie. A hoci si neželal, aby sa stala speváčkou, Charlotte po ňom zdedila zlato v hrdle aj šarm, ktorý neprehliadnete. Dnes má Gottova dcéra 19 rokov a po dlhej odmlke fanúšikom ukázala, ako žije.
Nesprával sa ako otec
Keď si niekoľkonásobný slávik v máji 2006 odniesol domov svoju dcérku Charlotte, bol šťastný, pretože to bolo prvýkrát, čo si viezol z pôrodnice svojho potomka. Gott mal vtedy už dve dospelé dcéry – Dominiku a Luciu. Tretej dcére chcel vynahradiť to, čo tým dvom nedal alebo dať nemohol, pretože ich u ich matiek iba navštevoval. „Nesprával som sa ako otec, pretože som ich od malička nesprevádzal detstvom,“ priznal Gott, ktorý chcel byť pri tretej dcére prítomným rodičom.
„Zatiaľ som Charlottke ukázal len sám seba, ale nemyslím si, že niečo vníma. Teším sa skôr na fázu, keď už bude vnímať a ja budem cítiť, že ju môžem niečím ovplyvniť a niečo ju naučiť,“ vravel s hrdosťou pre iDNES.cz vtedy 66-ročný Gott, ktorý sa smial, že dcérke už stihol zaspievať niekoľko tónov, no nijak nereagovala. Napriek tomu bol pripravený spievať jej uspávanky, ale vraj „takí popové, trochu šmrncovnejšie“.
Nechcel z nej speváčku
Ako sa neskôr ukázalo, Charlotte zdedila po otcovi hudobný talent a hoci mala zlato v hrdle, nechcel, aby sa stala speváčkou. V jednej z vystrihnutých scén televízneho dokumentu Karel sa o tejto téme spolu rozprávali. „Musíš premýšľať, čím sa budeš živiť,“ otočil sa na svoju dcéru Gott. „Speváčkou a herečkou,“ mala jasnú odpoveď Charlotte. „Ja by som bol radšej, keby si bola primárkou. Speváčka, to už nie je povolanie budúcnosti, Charlottka. Všetko už bolo odspievané. Ľudia sa dorozumievajú cez internet a všetko si stiahnu,“ varoval ju otec.
Vo svojej autobiografickej knihe Má cesta za šťastím, ktorú napísal tesne pred smrťou, sa Karel Gott o svojej talentovanej dcére Charlotte rozpísal viac. „Hrá na klavír a spieva. Charlotte je povahou asi trochu viac po mne. A výzorom možno ešte viac po mojej mame Marii. Tiež je veľmi citlivá a empatická voči svojmu okoliu,“ opísal spevák, ktorý pri rozprávaní o dcére neskrýval hrdosť, hoci sa napriek jeho námietkam vnorila do sveta hudby. Na vystúpeniach Charlotte tlieskala celá hala, no jej sľubne rozbehnutú kariéru prerušila otcova smrť.