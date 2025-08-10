Zložila sa ako troska a zo seriálu ju takmer vyhodili. Doktorka Brennanová je po 20 rokoch stále kosť
Celý štáb na ňu nazeral ako na nemehlo.
Keď sa povie Emily Deschanel, väčšina fanúšikov si okamžite vybaví neohrozenú doktorku Brennanovú zo seriálu Kosti. No málokto vie, že za úspechom tejto herečky sa skrýva tvrdá drina a momenty, keď bola na pokraji vyhodenia zo seriálu. Po 20 rokoch od premiéry zostáva Emily symbolom nielen hereckej profesionality, ale aj neuveriteľnej výdrže a citlivosti, ktorá jej dnes prináša radosť hlavne doma, v kruhu rodiny.
Horská dráha
Aj keď Emily Deschanel vyrastala priamo v srdci filmového priemyslu v Los Angeles a v rodine plnej ľudí zo šoubiznisu, nič vraj nedostala zadarmo. Sama hovorí, že so sestrou nikdy nečakali, že im všetko padne do lona, práve naopak. V ich rodine, kde sú všetci skôr sarkastickí a radi vtipkujú, sa naučili tvrdo pracovať. „Áno, pochádzame z rodiny, ktorá pracovala pri filme, ale každá práca, ktorú sme dostali, bola výsledkom tvrdej driny. Mnoho ľudí vyrastá v zábavnom priemysle, no to nič nezaručuje,“ vysvetľovala herečka, ktorá priznala, že úspech v šoubiznise je ako jazda na horskej dráhe.
„Raz ste hore, raz dole, raz ste populárni, inokedy nie. Preto si treba vážiť každý úspech a zároveň byť pripravený na to, že nemusí trvať večne,“ vravela Emily, ktorú preslávil najmä seriál Kosti. Hoci v ňom hrala prísnu doktorka, v skutočnosti je podľa kolegov veľmi citlivá osoba. „Veľmi ma teší, keď mi ľudia hovoria, že sa im seriál páči, pretože na ňom naozaj poctivo pracujem,“ priznávala herečka počas natáčania seriálu, ktorý vznikol pred 20 rokmi. S odstupom času v podcaste Davida Duchovneho teraz priznala, že ju z „Kostí“ takmer vyhodili.
16-hodinové šichty
„Povedali mi, že som prišla neskoro a že som nebola pripravená... Cítila som obrovskú hanbu,“ hovorila so slzami v očiach, keď si spomínala na natáčanie prvej série, odkiaľ ju skoro vykopli. Herečka netušila, že to, čo sa iným javilo ako nepripravenosť, v skutočnosti boli panické ataky. Dnes už vie, že korene spočívali v extrémne náročnom pracovnom tempe.
„Pracovali sme šialené hodiny, oveľa viac ako v bežnom seriáli. Boli to 14- až 16-hodinové šichty a ja som musela naučiť všetky texty naspamäť,“ povedala v podcaste herečka. „Takže som často zaspávala až veľmi neskoro, lebo som sa učila. Vtipkovala som, že chodím domov a každý večer plačem vo vani, lebo som bola úplne preťažená. Prišla som na natáčanie a snažila som sa spomenúť si na texty, hoci som predtým nespala. Snažila som sa si ich vybaviť v hlave, no často som si ich nepamätala,“ spomínala na neľahké začiatky, kedy na ňu vraj celý štáb nazeral ako na nemehlo.