Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev
Svojho otca kedysi prirovnávala k božiemu človeku.
„Zober si toľko času, koľko potrebuješ a venuj si ho, lebo to je to najdôležitejšie, čo máme. Drž sa, bude dobre,“ odkázal Juraj Loj svojej kolegyni, keď si opäť siahla na dno svojich síl. Petra Vajdová patrí k talentovaným herečkám, ktoré však v živote zažili aj poriadne ťažké chvíle. Po rokoch boja s alkoholom, osobných pádoch a mediálnom tlaku, našla odvahu postaviť sa na nohy a začať novú kapitolu.
V živote nechcela nudu
Keď začiatkom roka 2024 hovorila, že našla v živote pokoj, fanúšikovia jej nepriali nič iné. Herečka v minulosti otvorene vravela o tom, že po bolestnom rozchode nevedela byť sama a prišlo obdobie, keď prežila len vďaka alkoholu. Po fľaške siahla vtedy, keď chcela vypnúť hlavu, keď si nevedela pomôcť inak. Pod vplyvom alkoholu si sadla aj za volant a keď ju zastavila polícia, ocitla sa na titulných stránkach všetkých novín.
Po tom, ako roky bojovala s alkoholizmom a pre veľký prešľap sa ocitla v žiare bulvárnych reflektorov, bola neskutočne rada, že začala žiť úplne iný život. „Uvedomila som si, že v mojom živote sa stále niečo muselo diať a bez tých zmien bol nudný a fádny. My herci sme zvyknutí aj z javiska na emócie, že sa stále niečo deje a potom som to aj v živote potrebovala vyvolávať. Došlo mi však, že teraz je ten môj „nudný“ život v podstate dobrý sám o sebe,“ vysvetlila pre týždenník Slovenka obľúbená herečka, ktorá si ako 38-ročná uvedomila, že je úplne v poriadku, ak prežíva nudu.
„Treba byť za to vďačný. Je horšie, keď sa deje toho veľa naraz a je to ako na hojdačke. Užívam si, že to mám pod kontrolou, že som ukotvená,“ hovorila o pokojnom období, ktoré vraj zažívala prvýkrát v živote. O to viac mnohých prekvapilo, keď len o pár mesiacov neskôr zaplavili titulky novín správy o tom, že herečka spôsobila dopravnú nehodu a v krvi jej namerali viac ako dve promile. Podľa TV JOJ okrem šoférovania pod vplyvom alkoholu v aute viezla aj svojho 5-ročného syna.
Opäť vstala
Po období problémov a života, kedy sa stiahla do úzadia, sa po roku a pol herečka opäť usmieva a to najmä vďaka tomu, že prežíva novú etapu. Po osobných výzvach chystá Petra Vajdová návrat do umeleckého sveta.