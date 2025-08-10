Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev - Dobré noviny
Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev
Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Petra Vajdová.
Petra Vajdová. — Foto: Promo fotografie seriálu Nemocnica (Archiv TV JOJ / Marián Ďatko); Instagram - @jana_wagnerova_official

Svojho otca kedysi prirovnávala k božiemu človeku.

Zober si toľko času, koľko potrebuješ a venuj si ho, lebo to je to najdôležitejšie, čo máme. Drž sa, bude dobre,“ odkázal Juraj Loj svojej kolegyni, keď si opäť siahla na dno svojich síl. Petra Vajdová patrí k talentovaným herečkám, ktoré však v živote zažili aj poriadne ťažké chvíle. Po rokoch boja s alkoholom, osobných pádoch a mediálnom tlaku, našla odvahu postaviť sa na nohy a začať novú kapitolu.

V živote nechcela nudu

Keď začiatkom roka 2024 hovorila, že našla v živote pokoj, fanúšikovia jej nepriali nič iné. Herečka v minulosti otvorene vravela o tom, že po bolestnom rozchode nevedela byť sama a prišlo obdobie, keď prežila len vďaka alkoholu. Po fľaške siahla vtedy, keď chcela vypnúť hlavu, keď si nevedela pomôcť inak. Pod vplyvom alkoholu si sadla aj za volant a keď ju zastavila polícia, ocitla sa na titulných stránkach všetkých novín.

Petra Vajdová
Prečítajte si tiež: Opitá v aute chcela zmiznúť zo sveta. Petra Vajdová z najťažšieho obdobia získala svoj najväčší úspech

Po tom, ako roky bojovala s alkoholizmom a pre veľký prešľap sa ocitla v žiare bulvárnych reflektorov, bola neskutočne rada, že začala žiť úplne iný život. „Uvedomila som si, že v mojom živote sa stále niečo muselo diať a bez tých zmien bol nudný a fádny. My herci sme zvyknutí aj z javiska na emócie, že sa stále niečo deje a potom som to aj v živote potrebovala vyvolávať. Došlo mi však, že teraz je ten môj „nudný“ život v podstate dobrý sám o sebe,“ vysvetlila pre týždenník Slovenka obľúbená herečka, ktorá si ako 38-ročná uvedomila, že je úplne v poriadku, ak prežíva nudu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treba byť za to vďačný. Je horšie, keď sa deje toho veľa naraz a je to ako na hojdačke. Užívam si, že to mám pod kontrolou, že som ukotvená,“ hovorila o pokojnom období, ktoré vraj zažívala prvýkrát v živote. O to viac mnohých prekvapilo, keď len o pár mesiacov neskôr zaplavili titulky novín správy o tom, že herečka spôsobila dopravnú nehodu a v krvi jej namerali viac ako dve promile. Podľa TV JOJ okrem šoférovania pod vplyvom alkoholu v aute viezla aj svojho 5-ročného syna.

Opäť vstala

Po období problémov a života, kedy sa stiahla do úzadia, sa po roku a pol herečka opäť usmieva a to najmä vďaka tomu, že prežíva novú etapu. Po osobných výzvach chystá Petra Vajdová návrat do umeleckého sveta.

