So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života
Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.
Tomáš Tatar s manželkou Veronikou. — Foto: Instagram - @veronikatatar_

Emócie tam boli, to by som klamal, priznal citlivý hokejista.

„Niekedy sme naňho boli tvrdí, aj slzička mu vypadla. Teraz vie, že to malo zmysel,“ priznali starší bratia Tomáša Tatara, ktorí ho doviedli do sveta hokeju a robili všetko preto, aby bol z neho najlepší. Náš obľúbený hokejista uspel nielen na ľade, ale aj v súkromí, kde momentálne prežíva to najkrajšie obdobie. Po jedinečnej svadbe s manželkou Veronikou oznámil ďalšiu skvelú správu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadne mediálne vojny

Keď sa v roku 2018 stretli, Tomáš Tatar mal za sebou náročné obdobie po rozchode s dlhoročnou partnerkou, bývalou vicemiss Luciou Slaninkovou. Ich rozchod bol pre mnohých prekvapením, no obaja si zachovali priateľský vzťah. „Ľudia vždy čakajú mediálne vojny po rozchode. U nás sa to nestane. Máme za sebou veľa životných skúseností, vážime si kamarátstvo a život ide ďalej,“ povedala vtedy Lucia, ktorá Tomášovi dopriala aj novú lásku. Tú prežíval s o dva roky staršou Veronikou a hoci ich vzťah musel odolať mesiacom odlúčenia, ich puto sa len posilnilo.

Tomáš Tatar so snúbenicou Veronikou.
„Musí mi padnúť do oka, mať zmysel pre humor a byť slušná,“ opísal kedysi svoje predstavy o životnej partnerke hokejista. A práve to všetko našiel vo Veronike, ktorú označil za svoju najväčšiu psychickú oporu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Očakávaný zázrak

Po piatich rokoch spoločného života Tomáš pred partnerkou pokľakol – romantické zásnuby sa odohrali v máji 2023 na dovolenke v Miami  a svoj vzťah spečatila v júli tohto roku pri talianskom jazere Lago Maggiore, kde zažili svadbu ako z rozprávky. „Emócie tam boli, to by som klamal. Pri hokeji už trému nemám, je to roky moja práca, ale svadba je raz za život. Bolo to krásne a s Veronikou sme si to naozaj užili,“ priznal pre Športový Čas 34-ročný Tatar. Krátko nato sa Veronika podelila s fanúšikmi o ďalšiu radostnú novinku – dvojica čaká bábätko. Obaja hovoria o zázraku.

