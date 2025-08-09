Každé leto sa ho nevie dojesť. Šalát podľa Kate Middleton nezaťažuje trávenie a podporuje imunitu - Dobré noviny
Každé leto sa ho nevie dojesť. Šalát podľa Kate Middleton nezaťažuje trávenie a podporuje imunitu
Každé leto sa ho nevie dojesť. Šalát podľa Kate Middleton nezaťažuje trávenie a podporuje imunitu

Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Wikimedia commons

Princezná vie, že výživné potraviny sú kľúčom k pružnej pokožke.

Kráľ Karol si denne neodpustí polovicu avokáda, jeho manželka Camilla zase otvorene hovorí, že je závislá od misky ovsenej kaše. A princezná Kate? Jej jedálniček je bohatý na bielkoviny, vlákninu a zdravé tuky, teda všetko, čo je „stavebným materiálom“ pre svaly a energiu, ktorú pri troch deťoch a svojej práci potrebuje. Na sociálnych sieťach sa počas horúcich dní začal šíriť recept na jeden šalát, ktorého sa údajne Kate Middleton nevie dojesť.

Jedlo ako kľúč k zdraviu

Od porcelánovej pleti po krásne zdravé vlasy a fit postavu je princezná z Walesu živým dôkazom, že krása pramení zvnútra, keďže si vedome stráži svoje každodenné stravovacie návyky. Ale čo vlastne Kate počas dňa zje? Magazín Harper's BAZAAR zistil celý jej stravovací režim od raňajok až po večeru, ktorým sa mnohí môžu inšpirovať.

Ilustračný obrázok vytvorený umelou inteligenciou / Šéfkuchár Darren McGrady
Prečítajte si tiež: Každý deň raňajkovala to isté. Osobný šéfkuchár princeznej Diany sa podelil o ukradnutý recept

Je známe, že princezná na raňajky preferuje sýtu ovsenú kašu doplnenú o klasické zelené smoothie. „Sama si mixuje nápoje plné antioxidantov. Kombinuje kel, spirulinu, matchu, špenát, rímsky šalát a čučoriedky, aby si udržala čistú a žiarivú pleť. Aj keď má k dispozícii všetky kozmetické produkty a vizážistov, Kate vie, že čerstvé potraviny sú kľúčom k pružnej pokožke,“ uviedol magazín s tým, že po sýtych raňajkách princezná preferuje ľahší obed a jej najobľúbenejším jedlom má byť práve spomínaný šalát, ktorý je nabitý antioxidantmi a plný sladkých aj slaných chutí.

Šalát, ktorý hydratuje

Ak ju medzi hlavnými jedlami prepadne hlad, siaha po zdravých dobrotách ako je napríklad ovocie, goji alebo olivy, ktoré miluje od detstva. Po dni prevažne rastlinnej a surovej stravy sa Kate rada poteší sýtej, tradičnej anglickej večeri alebo výživnému jedlu bohatému na sacharidy. Často večeria pečené kura, obľúbené jedlo princa Williama, a údajne rada varí pizzu či cestoviny. Princezná si rada nechá aj miesto na dezert, konkrétne klasický britský puding, ktorý miluje nadovšetko.

Prečítajte si tiež: Pochúťka zo svadby Alžbety II. Ochutnajte kuracie prsia na kraľovský spôsob a nikdy nebudete chcieť iné

Ak by ste chceli vyskúšať niečo, čo pomáha princeznej udržať si sviežosť a energiu počas náročných dní, tu je recept na melónový šalát, ktorý sa údajne Kate nedokáže dojesť. Šalát obsahuje ingrediencie, ktoré vytvárajú ľahké, osviežujúce a nutrične vyvážené jedlo, ktoré hydratuje, dodáva antioxidanty, podporuje imunitu a zároveň nezaťažuje trávenie.

