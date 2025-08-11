Pozreli sa do kamery a neverili vlastným očiam. Zlodej si začal prezerať úlovok na tom najhoršom mieste
Zlodej babrák v akcii.
Policajti u našich susedov museli riešiť bizarnú situáciu. Krádež v jednom z obchodných centier v českom hlavnom meste sa totiž zmenila na komédiu, pri ktorej si aj strážcovia zákona ťukajú na čelo. V hlavnej úlohe je zlodej babrák.
Ako uviedla česká polícia na sociálnej sieti, muž odcudzil z pražského nákupného centra trezor, ktorý odniesol približne 200 metrov, neodolal a začal svoj lup skúmať. Vtedy však urobil jednu obrovskú a začiatočnícku chybu – neskontroloval si, kde to robí.
„Čo čert nechcel, túto činnosť vykonával priamo pred vchodovými dverami (a teda pod kamerami) do budovy Policajného prezídia ČR," opísali policajti konanie muža. Ihneď ho preto zadržali a v súčasnosti prebiehajú úkony trestného konania.
Hovorca policajného prezídia Ondřej Moravčík pre iDNES.cz prezradil, že situácia na mieste bola veľmi kuriózna. Dodal, že v súčasnosti celú udalosť vyhodnocujú a stiahli aj záznamy z bezpečnostných kamier, pretože muž si ukradnutý trezor začal prezerať priamo pod nimi.