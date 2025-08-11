Pozreli sa do kamery a neverili vlastným očiam. Zlodej si začal prezerať úlovok na tom najhoršom mieste - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pozreli sa do kamery a neverili vlastným očiam. Zlodej si začal prezerať úlovok na tom najhoršom mieste
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 566 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pozreli sa do kamery a neverili vlastným očiam. Zlodej si začal prezerať úlovok na tom najhoršom mieste

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: pexels.com/Kindel Media, unsplash.com/Andrej Sachov

Zlodej babrák v akcii.

Policajti u našich susedov museli riešiť bizarnú situáciu. Krádež v jednom z obchodných centier v českom hlavnom meste sa totiž zmenila na komédiu, pri ktorej si aj strážcovia zákona ťukajú na čelo. V hlavnej úlohe je zlodej babrák.

Ako uviedla česká polícia na sociálnej sieti, muž odcudzil z pražského nákupného centra trezor, ktorý odniesol približne 200 metrov, neodolal a začal svoj lup skúmať. Vtedy však urobil jednu obrovskú a začiatočnícku chybu – neskontroloval si, kde to robí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/pfbid0WdA7hE6zE5WxKnMHDg4Ph1oWZW98hGpU48CAQEzT2tmVtYkevzHiuiEWXj4eXJqSl

„Čo čert nechcel, túto činnosť vykonával priamo pred vchodovými dverami (a teda pod kamerami) do budovy Policajného prezídia ČR," opísali policajti konanie muža. Ihneď ho preto zadržali a v súčasnosti prebiehajú úkony trestného konania.

Hovorca policajného prezídia Ondřej Moravčík pre iDNES.cz prezradil, že situácia na mieste bola veľmi kuriózna. Dodal, že v súčasnosti celú udalosť vyhodnocujú a stiahli aj záznamy z bezpečnostných kamier, pretože muž si ukradnutý trezor začal prezerať priamo pod nimi.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Babrák roka Pavol. Po tom, čo ho nachytali pri krádeži, sa schoval na tom najhoršom možnom mieste

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.