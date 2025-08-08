Do života im pribudla pruhovaná čiapočka. Barbora Bezáková z Dunaja zverejnila fotografiu, ktorá dojíma
Herečka je šťastná ako nikdy predtým.
Má to už za sebou a je šťastná ako nikdy predtým. Barbora Bezáková, známa z televíznych seriálov Druhá šanca či Dunaj, k vašim službám, priviedla na svet prvé bábätko. Herečka sa na svojom profile na sociálnej sieti ospravedlnila za „výpadok v komunikácii“ a zverejnila i prvú fotografiu ich malej lásky.
Do smiechu jej nebolo
Keď Barbora rok po svadbe oznámila, že čaká dieťa, strhla sa vlna nadšenia. Rovnako svojich fanúšikov potešila i neskôr, keď sa podelila o skutočnosť, že to bude chlapec. No aj keď sa okolie tešilo, jej spočiatku do smiechu veľmi nebolo
Začiatok tehotenstva totiž nebol pre Barboru žiadnou slasťou. Bola unavená a mala často žalúdok ako na vode. To sa však po troch mesiacoch zmenilo a v druhom trimestri akoby zázrakom ožila.
„Teraz už je život gombička,“ prezradila v tom čase pre portál markiza.sk umelkyňa, ktorá sa, opäť plná sily, nebránila ani paddleboardovaniu v hlbokej vode či blázneniu na preliezkach. „Takto nejako si predstavujem, že vylezie náš syn,“ napísala vtedy k fotografii, na ktorej akurát letí dolu z veľkej šmykľavky.
Hektické dni aj štipka obáv
Posledné dni pred príchodom dieťatka mala Barbora napokon celkom hektické.