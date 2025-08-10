Bol ortodoxný katolík, ale ženiť sa nechcel. Jurajovi Rašlovi dedko hovoril, nech si radšej utne ruku
S nikým nemal takú symbiózu ako s ňou.
„Keď sa ku mne nakloní predavačka v Lidli a s úsmevom povie – Nemám vás rada! – tak to je super, lebo viem, že som postavu dobre zahral,“ vraví Juraj Rašla, obľúbený herec, ktorý stvárňuje najmä namyslené, protivné a arogantné postavy. Roky ho štvalo, že ho ľudia vnímali „ako žraloka“, no dnes je mu jasné, že tí, ktorí ho skutočne poznajú, vedia, aký ozaj je. Muž, ktorý túžil po láske, ale bojkotoval manželstvo. Muž, ktorý si dlho myslel, že na jednu vec nie je dosť silný. A ktorý až po rokoch pochopil, že to najťažšie, čo v živote človek robí, nie je státie na javisku.
Hlavičky cez sklá
Do mysle sa mu vryla myšlienka, že váš život sa dá považovať za dobrý a šťastný, keď vaše deti vyrastú, sú dospelé a chcú s vami tráviť čas, aj keď nie sú Vianoce. Juraj Rašla mal to šťastie dvakrát – so svojimi vlastnými deťmi aj s rodičmi.
„Ja som mal pokojné a šťastné detstvo. Bolo nás päť detí, mali sme výborných rodičov, s ktorými máme dodnes fantastické vzťahy. Sme kamaráti, žijeme vedľa seba, chodíme spolu na kávičky, na obedy,“ prezradil v rozhovore pre SME Juraj, ktorý v detstve poriadne vyvádzal. Má za sebou hlavičky cez sklá aj zabuchnuté prsty vo výťahoch. „Asi štyri alebo päťkrát som mal doráňané koleno,“ vravel kedysi pre TV JOJ rodák z Bratislavy. Odjakživa vraj bol nielen živlom, ale aj veľkým fešákom, ktorého chceli všetky baby.
S prvou vážnou známosťou, matkou svojich dvoch synov, sa však nikdy neoženil, hoci bol ortodoxný katolík. „Mea culpa, mea maxima culpa. Ale kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Aj kňazi mi hovoria, že by som sa mal oženiť, ale ešte som asi nedozrel,“ vravel. Pri svojej družke však nedozrel.