Bol ortodoxný katolík, ale ženiť sa nechcel. Jurajovi Rašlovi dedko hovoril, nech si radšej utne ruku - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bol ortodoxný katolík, ale ženiť sa nechcel. Jurajovi Rašlovi dedko hovoril, nech si radšej utne ruku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Martin Valihora s manželkou Natáliou Germani.

Žil na ulici a striekal si prachy do žíl. Martina Valihoru zachránilo, keď samého seba nakopal do zadku

Silvia a Ernest Šarköziovci.

Po svadbe každú noc plakala. Silvia Šarköziová pri Ernestovi prekonala najťažšie obdobie života

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

SLEDUJE NÁS 207 568 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bol ortodoxný katolík, ale ženiť sa nechcel. Jurajovi Rašlovi dedko hovoril, nech si radšej utne ruku

Juraj Rašla s manželkou Luckou.
Juraj Rašla s manželkou Luckou. — Foto: Facebook - Juraj Rašla

S nikým nemal takú symbiózu ako s ňou. 

„Keď sa ku mne nakloní predavačka v Lidli a s úsmevom povie – Nemám vás rada! – tak to je super, lebo viem, že som postavu dobre zahral,“ vraví Juraj Rašla, obľúbený herec, ktorý stvárňuje najmä namyslené, protivné a arogantné postavy. Roky ho štvalo, že ho ľudia vnímali „ako žraloka“, no dnes je mu jasné, že tí, ktorí ho skutočne poznajú, vedia, aký ozaj je. Muž, ktorý túžil po láske, ale bojkotoval manželstvo. Muž, ktorý si dlho myslel, že na jednu vec nie je dosť silný. A ktorý až po rokoch pochopil, že to najťažšie, čo v živote človek robí, nie je státie na javisku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1033950907128948&set=ecnf.100015421458675

Hlavičky cez sklá

Do mysle sa mu vryla myšlienka, že váš život sa dá považovať za dobrý a šťastný, keď vaše deti vyrastú, sú dospelé a chcú s vami tráviť čas, aj keď nie sú Vianoce. Juraj Rašla mal to šťastie dvakrát – so svojimi vlastnými deťmi aj s rodičmi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Rašla (@juraj_rasla)

„Ja som mal pokojné a šťastné detstvo. Bolo nás päť detí, mali sme výborných rodičov, s ktorými máme dodnes fantastické vzťahy. Sme kamaráti, žijeme vedľa seba, chodíme spolu na kávičky, na obedy,“ prezradil v rozhovore pre SME Juraj, ktorý v detstve poriadne vyvádzal. Má za sebou hlavičky cez sklá aj zabuchnuté prsty vo výťahoch. „Asi štyri alebo päťkrát som mal doráňané koleno,“ vravel kedysi pre TV JOJ rodák z Bratislavy. Odjakživa vraj bol nielen živlom, ale aj veľkým fešákom, ktorého chceli všetky baby.

Juraj Rašla / Diana Mórová a Michaela Čobejová
Prečítajte si tiež: Všetky ho chceli, no on si vybral Mórovú. Juraj Rašla aj kňazom vravel, že sa ožení až na starobu

S prvou vážnou známosťou, matkou svojich dvoch synov, sa však nikdy neoženil, hoci bol ortodoxný katolík. „Mea culpa, mea maxima culpa. Ale kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Aj kňazi mi hovoria, že by som sa mal oženiť, ale ešte som asi nedozrel,“ vravel. Pri svojej družke však nedozrel.

Najťažšia úloha v živote

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.