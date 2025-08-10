Špeciálnou omáčkou im dodala nádych exotiky. Pri bravčových špízoch Evy Pilarovej dajte pozor na jednu vec - Dobré noviny
Špeciálnou omáčkou im dodala nádych exotiky. Pri bravčových špízoch Evy Pilarovej dajte pozor na jednu vec
Eva Pilarová / Ilustračné foto.
Eva Pilarová / Ilustračné foto. — Foto: Reprofoto Paměť národa/Archív E.P., Freepik/freepik

Recept zvládnu pripraviť aj menej skúsení kuchári.

Vždy sa riadila vlastným apetítom, jedla to, na čo mala chuť, názory, že česká kuchyňa je ťažká a nezdravá, rázne odmietala a vo svojej kuchyni neraz dokázala presný opak. Česká speváčka Eva Pilarová zbožňovala tradičné jedlá svojej mamy, reštaurácie navštevovala len výnimočne a pri stolovaní mala na mysli známe heslo: ‚Raňajkuj sám, obeduj s priateľmi a večeru nechaj nepriateľom.‘.

Ozvláštnila klasiku

„Keď manžel ochorel a mal problém s pankreasom, nemohla som sa pozerať na tie diétne, s prepáčením, blafy, ktoré mu boli odporúčané a vymyslela som diétnu kuchárku pre chorých labužníkov. Celkom som napísala päť kuchárok a jednu spolu s manželom,“ prezradila známa umelkyňa v rozhovore pre magazín Dům a zahrada.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/CRoDvojka/photos/eva-pilarov%C3%A1-m%C4%9Bla-mnoho-p%C4%9Bveck%C3%BDch-partner%C5%AF-jedn%C3%ADm-z-nich-byl-i-zp%C4%9Bv%C3%A1k-pavel-v%C3%ADte/1232751674783273/?_rdr

Diéty a hladovky nikdy nedržala, no stravovala sa striedmo, ťažšie jedlá striedala s ľahšími a jediné, čomu sa odmalička vyhýbala, bola kôprová omáčka. Naopak, k jej obľúbeným receptom patrila omáčka Hawaii, ktorá aj obyčajnému mäsu dodala exotický nádych a ozvláštnila napríklad aj klasické bravčové špízy.

„Ani náhodou nie som vegetarián, doma jeme mäso,“ rozhodne pred rokmi prehlásila v rozhovore pre Náš region a pridala aj recept z vlastnej kuchyne. Nadšencov gastronómie však zároveň upozornila, aby si pri balení špízov do alobalu dali pozor na jednu vec.

Špízy s omáčkou podľa Evy Pilarovej

