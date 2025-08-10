Špeciálnou omáčkou im dodala nádych exotiky. Pri bravčových špízoch Evy Pilarovej dajte pozor na jednu vec
Recept zvládnu pripraviť aj menej skúsení kuchári.
Vždy sa riadila vlastným apetítom, jedla to, na čo mala chuť, názory, že česká kuchyňa je ťažká a nezdravá, rázne odmietala a vo svojej kuchyni neraz dokázala presný opak. Česká speváčka Eva Pilarová zbožňovala tradičné jedlá svojej mamy, reštaurácie navštevovala len výnimočne a pri stolovaní mala na mysli známe heslo: ‚Raňajkuj sám, obeduj s priateľmi a večeru nechaj nepriateľom.‘.
Ozvláštnila klasiku
„Keď manžel ochorel a mal problém s pankreasom, nemohla som sa pozerať na tie diétne, s prepáčením, blafy, ktoré mu boli odporúčané a vymyslela som diétnu kuchárku pre chorých labužníkov. Celkom som napísala päť kuchárok a jednu spolu s manželom,“ prezradila známa umelkyňa v rozhovore pre magazín Dům a zahrada.
Diéty a hladovky nikdy nedržala, no stravovala sa striedmo, ťažšie jedlá striedala s ľahšími a jediné, čomu sa odmalička vyhýbala, bola kôprová omáčka. Naopak, k jej obľúbeným receptom patrila omáčka Hawaii, ktorá aj obyčajnému mäsu dodala exotický nádych a ozvláštnila napríklad aj klasické bravčové špízy.
„Ani náhodou nie som vegetarián, doma jeme mäso,“ rozhodne pred rokmi prehlásila v rozhovore pre Náš region a pridala aj recept z vlastnej kuchyne. Nadšencov gastronómie však zároveň upozornila, aby si pri balení špízov do alobalu dali pozor na jednu vec.