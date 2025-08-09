Z klasiky urobila lákavú pochúťku. Šošovicový prívarok Katky Jakeš najviac zasýti, keď ho pripravíte takto - Dobré noviny
Z klasiky urobila lákavú pochúťku. Šošovicový prívarok Katky Jakeš najviac zasýti, keď ho pripravíte takto
Z klasiky urobila lákavú pochúťku. Šošovicový prívarok Katky Jakeš najviac zasýti, keď ho pripravíte takto

Katka Jakeš / Ilustračné foto.
Katka Jakeš / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/katka.jakes

Jemnú chuť prívarku dopĺňa aj nadrobno nasekaný kôpor.

Miluje tráviť čas so svojimi deťmi, rada upratuje aj varí a keď sa počas materskej dovolenky začala s fanúšikmi deliť o svoje recepty, zistila, že si čas strávený v kuchyni užíva ešte viac. Tanečníčka Katarína Jakeš na dobré jedlo nedá dopustiť, obľubuje najmä zdravé zeleninové kombinácie chutí a ak je niečo, čomu by sa najradšej vyhla, je to príprava rezňov.

Deťom varí len to najlepšie

„Moje obľúbené jedlo z detstva je rezeň. Vždy mi ho pripravovala a aj mi ho pripravuje mama alebo otec, teda rodičia. Ostalo to tak doteraz, pretože mne sa to nechce doma pripravovať,“ s úsmevom prezradila pre Dobré jedlo známa tanečníčka a dodala, že okrem klasickej kuchyne si rada vychutná aj tú ázijskú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katka Jakes (Stumpfova) (@katka.jakes)

Odkedy je mamou, prípravou jedla trávi oveľa viac času ako predtým, snaží sa variť zdravo a chutne a svojim deťom každý deň na tanier servíruje niečo nové. „Polievočky, bábovečky, sotéčka sú na každodennom poriadku asi ako u každej mamy,“ s humorom podotkla na Instagrame.

S Kataríninou pochúťkou na stole nepriberiete ani kilo.
Prečítajte si tiež: Sladučký ako torta z cukrárne, no pre figúru neškodný. Makový koláč Kataríny Jakeš vás udrží vo forme

Fanúšikov už neraz presvedčila, že v jej prevedení vyzerá neobyčajne lákavo aj pochúťka zo školskej jedálne a podarilo sa jej to aj pri príprave tradičného prívarku. „Toto je totálna topka! Prívarok z červenej šošovice, s mletým mäskom a s vajíčkom,“ napísala k jednému zo svojich receptov.

Šošovicový prívarok Katky Jakeš:

