Z klasiky urobila lákavú pochúťku. Šošovicový prívarok Katky Jakeš najviac zasýti, keď ho pripravíte takto
Jemnú chuť prívarku dopĺňa aj nadrobno nasekaný kôpor.
Miluje tráviť čas so svojimi deťmi, rada upratuje aj varí a keď sa počas materskej dovolenky začala s fanúšikmi deliť o svoje recepty, zistila, že si čas strávený v kuchyni užíva ešte viac. Tanečníčka Katarína Jakeš na dobré jedlo nedá dopustiť, obľubuje najmä zdravé zeleninové kombinácie chutí a ak je niečo, čomu by sa najradšej vyhla, je to príprava rezňov.
Deťom varí len to najlepšie
„Moje obľúbené jedlo z detstva je rezeň. Vždy mi ho pripravovala a aj mi ho pripravuje mama alebo otec, teda rodičia. Ostalo to tak doteraz, pretože mne sa to nechce doma pripravovať,“ s úsmevom prezradila pre Dobré jedlo známa tanečníčka a dodala, že okrem klasickej kuchyne si rada vychutná aj tú ázijskú.
Odkedy je mamou, prípravou jedla trávi oveľa viac času ako predtým, snaží sa variť zdravo a chutne a svojim deťom každý deň na tanier servíruje niečo nové. „Polievočky, bábovečky, sotéčka sú na každodennom poriadku asi ako u každej mamy,“ s humorom podotkla na Instagrame.
Fanúšikov už neraz presvedčila, že v jej prevedení vyzerá neobyčajne lákavo aj pochúťka zo školskej jedálne a podarilo sa jej to aj pri príprave tradičného prívarku. „Toto je totálna topka! Prívarok z červenej šošovice, s mletým mäskom a s vajíčkom,“ napísala k jednému zo svojich receptov.