Vyrastala medzi dílermi a švábmi v Pentagone. Zuzka Šebová si váži, čo má s introvertom Michalom doma
Pri Michalovi Kubovčíkovi nemá pre jeho dar slova šancu ani sa oduť.
Už ako dieťa sa pohybovala v umeleckom svete a je v ňom doma dodnes. Vždy usmiatu a energickú Zuzanu Šebovú pozná hádam každý, kto si občas zapne televízor alebo zájde do divadla. Charizmatická herečka má navyše jeden dar – svojím rozprávaním vie rozosmiať alebo aspoň vyčariť úsmev na tvári.
O svojom živote hovorí rada a celkom otvorene a netají sa ani kurióznymi detailmi. Počuli ste už o čudných podnikateľských plánoch jej rodičov, do ktorých ju v detstve vždy radi zapojili? A vedeli ste, že jednu časť svojho detstva prežila i v bratislavskej štvrti zvanej Pentagon, ktorá je neslávne známa tým, že ju roky okupujú díleri a drogovo závislí? No aj keď populárna herečka o svojom živote hovorí s veľkým humorom a nadhľadom, v skutočnosti jej vždy do smiechu nebolo.
Detstvo v Pentagone
Narodila sa v Žiari nad Hronom, zakrátko sa však s rodičmi presťahovali do Bratislavy – a nič netušiaci sa ocitli v garsónke v obávanej časti Pentagon, kde prežila celých desať rokov svojho života. No aj keď bola len malé dievčatko a v bytovke, kde žili, bola občas poriadna divočina, pochybných existencií sa podľa vlastných slov nikdy nebála.
„Párkrát nás vykradli, na schodoch hocikto ležal a do výťahu, kde sa povaľovali striekačky, som sa odvážila vstúpiť, len keď som chcela stihnúť prázdninové televízne vysielanie,“ ozrejmila v minulosti pre Topky. V šedom a špinavom paneláku jej v skutočnosti oveľa viac prekážalo niečo celkom iné.
„Jediné, čo bolo zlé, boli šváby. To bolo jediné negatívne, inak to bolo krásne obdobie môjho života,“ vyznala sa umelkyňa. „Mne sa tam dobre žilo, rada na to spomínam. Ako dieťa som ten Pentagon tak nevnímala, až teraz spätne, ako sa o ňom všade hovorí. Bola som malá a keďže som tam bývala, tak som to tak aj brala,“ konštatuje Šebová.