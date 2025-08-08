Keď sa mu narodila chorá dcéra, nezdrhol ako iní muži. Ľubomír Paulovič bol anjelom strážnym už na zemi
Hendikepovaných ľudí nikdy nevnímal ako „iných“.
„Môj milovaný Lubinko.“ Nijak inak nepovedala Ľubomírovi Paulovičovi, ktorý takmer pred rokom vo veku 71 rokov odišiel do umeleckého neba, jeho partnerka Lolla Fukari. Žena, ktorá mu bola až do konca oporou, najlepšie vedela, že legendárny herec mal nielen nenahraditeľný talent, ale aj chrbát, ktorý nikdy neohol.
Vytrvalý anjel strážny
Ľubomír Paulovič bol nespútaný, živelný a prezývali ho „herec kamikadze“, ktorý mal odvahu pustiť sa do čohokoľvek. Rovnakú odvahu mal aj v lete 2021, keď sa na prvý pohľad zamiloval do Lolly.
„Podišiel ku mne a rovno mi povedal, že chce byť môj anjel strážny. Bol veľmi odvážny a priamy. Zohnal si na mňa kontakt a písal mi a písal a volal a volal, nosil mi ruže. Približne pol roka som úspešne odolávala jeho pozvaniam, no nakoniec v decembri 2021 nado mnou Ľubko ‚vyhral‘. Bol naozaj veľmi vytrvalý,“ spomínala pre Nový Čas Lolla, ktorá vedela, že sa spoznala s veľkým džentlmenom, no po vzťahu s ním najskôr netúžila.
Od zodpovednosti nezdrhol
„Spočiatku mi prekážalo, že je známy herec, a odmietala som sa s ním ukazovať verejne. Obaja sme z umeleckého sveta. Ale keď nástojil, aby som bola po jeho boku verejne, pochopila som, že mu to robí radosť a mne tiež,“ prezradila partnerka herca, ktorý ju očaril charizmou, živočíšnosťou a spontánnosťou. Najviac si však na ňom vážila to, že sa celý život do posledných síl venoval dcére Dominike, ktorú mal z druhého manželstva a ktorá sa narodila s detskou mozgovou obrnou.