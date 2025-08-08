Pred celým Slovenskom si siahol na dno síl. Poctivý chlapec aj napriek tomu našiel svoje šťastie
Jeho pokojný život narušila až známa súťaž.
Bol typickým dieťaťom, voľný čas trávil vonku s loptou a s kamarátmi, navštevoval umeleckú školu, hral na klavír a popri tom skúšal množstvo voľnočasových aktivít, no jediné, pri čom vydržal, bola hudba. Chlapec na fotografii bol jednotkárom, takže s ním rodičia nemali priveľa práce a detstvo strávené v bytovke vyvažoval prázdninami v Krásnohorskom Podhradí, kde bolo všetko inak. So starým otcom chodil do lesa na túry, veľa času trávil na dvore a jeho pokojný život narušila až známa spevácka súťaž, ktorá mu obrátila život hore nohami.