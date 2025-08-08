Slováci dostávajú záhadné balíky za 28 eur. Keď vám ho poštárka prinesie, toto určite nerobte - Dobré noviny
Dobré noviny
Slováci dostávajú záhadné balíky za 28 eur. Keď vám ho poštárka prinesie, toto určite nerobte
Slováci dostávajú záhadné balíky za 28 eur. Keď vám ho poštárka prinesie, toto určite nerobte

Podozrivý balík / Ilustračné foto
Podozrivý balík / Ilustračné foto — Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj, Chat GPT/Dobré noviny

Na záhadné balíky si dajte pozor.

Pokiaľ vám poštár či poštárka zazvonia a prinesú balík, o ktorom nič neviete a musíte zaň zaplatiť, zbystrite pozornosť. Polícia upozorňuje na jednoduchý a čoraz rozšírenejší podvod, ktorý môže zvedavých Slovákov pripraviť o desiatky eur.

Na podvod narazila policajná preventistka, ktorá spolu s poštárkou navštevovala dôchodcov, aby ich upozornili na podvodníkov. Keď poštárka jednému z adresátov podala záhadný balík, zarazil sa – žiadnu zásielku totiž nečakal. „Mal zaň uhradiť 28 eur, čo, samozrejme, nespravil, keďže si bol istý, že si nič neobjednal,“ opisujú strážcovia zákona.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZNR/posts/pfbid024WCB68EzmiKXtGea6HtTYuhPr7BeJRNmZwUD5oz3ypJinmt1WY1SG9ZuGB7xjTPal

Ako dodávajú, nejde o ojedinelý prípad. Podobné balíky totiž v poslednom čase boli poslané viacerým ľuďom po celom Slovensku a tí, ktorí zaplatili, zistili, že si v podstate kúpili veci vhodné na vyhodenie do koša.

Polícia preto upozorňuje ľudí, aby neprebrali zásielky, ktoré si neobjednali. „Vždy si pred prevzatím balíka skontrolujte údaje odosielateľa! Nedajte sa nachytať!“ uzatvára.

Prečítajte si tiež: Ležala v kríkoch a nevládala sa pohnúť. Život 90-ročnej pani Marty zachránil až štvornohý hrdina Landoo

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z NITRIANSKEHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Nitry

