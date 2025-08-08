Slováci dostávajú záhadné balíky za 28 eur. Keď vám ho poštárka prinesie, toto určite nerobte
Na záhadné balíky si dajte pozor.
Pokiaľ vám poštár či poštárka zazvonia a prinesú balík, o ktorom nič neviete a musíte zaň zaplatiť, zbystrite pozornosť. Polícia upozorňuje na jednoduchý a čoraz rozšírenejší podvod, ktorý môže zvedavých Slovákov pripraviť o desiatky eur.
Na podvod narazila policajná preventistka, ktorá spolu s poštárkou navštevovala dôchodcov, aby ich upozornili na podvodníkov. Keď poštárka jednému z adresátov podala záhadný balík, zarazil sa – žiadnu zásielku totiž nečakal. „Mal zaň uhradiť 28 eur, čo, samozrejme, nespravil, keďže si bol istý, že si nič neobjednal,“ opisujú strážcovia zákona.
Ako dodávajú, nejde o ojedinelý prípad. Podobné balíky totiž v poslednom čase boli poslané viacerým ľuďom po celom Slovensku a tí, ktorí zaplatili, zistili, že si v podstate kúpili veci vhodné na vyhodenie do koša.
Polícia preto upozorňuje ľudí, aby neprebrali zásielky, ktoré si neobjednali. „Vždy si pred prevzatím balíka skontrolujte údaje odosielateľa! Nedajte sa nachytať!“ uzatvára.