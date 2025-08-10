Ako malá sa každého muža pýtala, či nehľadá rodinu. Odvážnej dievčine spolužiaci závideli nové priezvisko
Pod prezývkou, ktorú jej dal nepriateľský rovesník, ju dnes pozná celé Slovensko.
Jej rodičia sa zvykli smiať, že otca zbalila v Senci na námestí. Dievčina z fotografie sa totiž ako malá každého muža pýtala, či by nechcel jej mamičku, brata a aj ju do rodiny. Otec teda nebol jej biologický rodič, no nikdy to tak nevnímala. Mala asi päť rokov, keď si vzal jej mamu za ženu a ona krátko po nástupe do školy dostala jeho priezvisko. Medzi spolužiakmi bola vtedy celebritou, pretože mala iné meno aj bez toho, aby sa vydala.