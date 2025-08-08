Manželka robila podvody a on o tom netušil. Peter Sklár sa znovu nadýchol až pri Monike, ktorej vykal - Dobré noviny
Manželka robila podvody a on o tom netušil. Peter Sklár sa znovu nadýchol až pri Monike, ktorej vykal
Manželka robila podvody a on o tom netušil. Peter Sklár sa znovu nadýchol až pri Monike, ktorej vykal

Peter Sklár v Mafstory / S partnerkou Monikou
Peter Sklár v Mafstory / S partnerkou Monikou — Foto: Promo fotografie TV JOJ; Instagram - @psperpetum

Po rozvode ani nemal silu začať niečo nové.

„S humorom, so smiechom a s nadhľadom sa život znáša ľahšie,“ hovorí obľúbený herec Peter Sklár, ktorého poznáme ako dobrého zabávača. Sám pritom v živote neprežil jednoduché chvíle. Za jeho odzbrojujúcim úsmevom a komediálnym talentom sa ukrýva príbeh plný bolesti, sklamaní a tichého hrdinstva. Prešiel si náročným rozvodom a zostal sám s dvoma synmi netušiac, že matka jeho detí raz skončí za mrežami. A predsa dnes hovorí o pokoji, láske a vnútornej rovnováhe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pán Profesor (@panprofesor.markiza)

Po rozvode sa nadýchol

Peter Sklár sa narodil rodičom, ktorých by kedysi nazvali ako pracujúci inteligenciu – mama bola učiteľka, otec stavebný inžinier a ich syn, budúci herec, od nich dostal všetko, čo potreboval. A to nielen to materiálne. „Pokoj, s ktorým zvládali všetky situácie. Pamätám si, že sme čakali dôležitú návštevu, ale ešte predtým sme išli na prechádzku. Keď sme sa vrátili, našli sme vytopený byt. Naši to zvládli v pohode. Zasmiali sa, premočený koberec sme vyniesli von a upratali, čo sa dalo. Nerobili z toho vedu. A toto by som chcel preniesť aj do svojho vzťahu, lebo ako hovorí majster Verich: Ak nejde o život, ide o h....“ vravel kedysi pre Nový Čas pre ženy herec, ktorý na také pokojné partnerstvo šťastie nemal.

Prečítajte si tiež: Keď sa rozišla s tajomným podnikateľom, vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková vymenila sen o svadbe za iný

S bývalou manželkou Annou, s ktorou vychovávali dvoch synov, prežili neľahké spolužitie, ktoré vyvrcholilo dramatickým rozvodom. „Mne sa začal život po štyridsiatke. Vtedy sa ukončili všetky moje patálie s rozvodom. Zrazu som sa nadýchol a začal žiť,“ vravel otvorene pre Nový Čas Peter Sklár, ktorý si pri bývalej partnerke prešiel peklom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Sklár (@psperpetum)

Podvody a klamstvá

„Požičiavala si od ľudí peniaze. Netušil som to, nepoznal som tých ľudí. Problémy sa nabaľovali,“ vysvetľoval problém, ktorý mala Anna aj predtým, ako sa spoznali, no on o ničom nevedel. Keď sa dozvedel pravdu, cítil obrovské sklamanie a rozčarovanie. „Nevedel som totiž, prečo sa tie veci dejú, kde je chyba. Bol som prekvapený a keď ma konfrontovali iní ľudia, nevedel som, o čom hovoria,“ priznával herec. Ani len netušil, že jeho exmanželka raz skončí za mrežami a on zostane na dvoch synoch takmer sám.

