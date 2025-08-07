Lásky celebrít, ktoré prišli až v zrelom veku. Títo slávni ľudia dokazujú, že Amor sa môže trafiť aj neskôr
Nie každý stretne toho pravého či pravú za mlada, niektorým sa jednoducho pošťastí až neskôr.
Niektorým sa zdá, že keď láska nepríde do tridsiatky, už je všetkým dňom koniec. Nasledujúce slávne páry však dokazujú pravý opak. Osudovú lásku totiž stretli až po päťdesiatke či dokonca neskôr. Po rokoch kariéry a neraz i rozvodoch, zdá sa, konečne našli svoj pokojný prístav, a vek v ich prípade nehral žiadnu rolu.
4. Pamela Andreson a Liam Neeson
„Teší ma, že sa doňho ženy dokážu zamilovať – viem totiž prečo,“ hovorila kedysi s úsmevom na perách manželka Liama Neesona. Keď v marci 2009 Natasha Richardson tragicky prišla o život, obľúbený herec nevedel, ako bude jeho život vyzerať ďalej, a svojej láske bol verný aj po 16 rokoch. O tom, že miluje inú ženu, prehovoril až nedávno a slová plné nehy venoval Pamele Anderson.
„Musím povedať, že som do nej šialene zamilovaný a pracuje sa s ňou takisto úžasne. Budem k vám úprimný, ani ju nemôžem dostatočne vychváliť. Nemá žiadne obrovské ego. Ona jednoducho príde a robí svoju prácu. Je zábavná a robí sa s ňou veľmi ľahko. Vo filme bude úžasná,“ povedal pre magazín People Neeson, ktorý si s Pamelou zahral v novom filme Bláznivá strela.
3. George a Amal Clooney
V súkromnom živote bol Clooney dlho známy ako zarytý starý mládenec. Pravidelne striedal partnerky a jeho jediné manželstvo mu vydržalo iba štyri roky. Všetko sa však zmenilo, keď spoznal britsko-libanonskú právničku Amal Alamuddinovú. Na moment, keď sa mu život obrátil naruby, si hviezdny herec dobre pamätá. Udialo sa to v roku 2013, keď ho navštívila v jeho dome pri jazere Como v Taliansku.
„Zavolal mi môj agent a povedal: ‚Do tvojho domu príde dievča, s ktorým sa oženíš‘,“ spomínal v The Drew Barrymore Show na zásadný telefonát, ktorý sa nakoniec ukázal ako pravdivý. Zobrali sa v roku 2014 a majú spolu dve deti.