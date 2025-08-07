Videla, ako jej chľast ničí otca a dala si prísny záväzok. Známa moderátorka prehovorila o citlivej téme - Dobré noviny
Videla, ako jej chľast ničí otca a dala si prísny záväzok. Známa moderátorka prehovorila o citlivej téme
Videla, ako jej chľast ničí otca a dala si prísny záväzok. Známa moderátorka prehovorila o citlivej téme

Martina Comisso.
Martina Comisso. — Foto: Instagram/martina_comisso

Odmalička vedela, že sa alkoholu ani nedotkne a stala sa celoživotnou abstinentkou.

Vyrastala v hudobníckej rodine, odmalička inklinovala k hudbe a dnes pokračuje v tom, čo začal jej otec. Moderátorka a speváčka Martina Comisso sa však rozhodla, že urobí jednu vec inak. Je celoživotnou abstinentkou a to aj preto, že v detstve zblízka sledovala, ako alkohol dokáže zničiť aj ten najväčší talent.

Mal veľký potenciál

„Išla som športovou dráhou, potom moderátorskou a nikdy som si nehovorila, že budem speváčka, aj keď mi to vždy bolo veľmi blízke,“ vysvetlila v Teleráne Televízie Markíza Martina, ktorú hudba obklopovala od útleho detstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maťa Comisso (@martina_comisso)

Na rodinnom stanovaní nikdy nesmela chýbať gitara, na ktorú jej otec hral a ona dnes si uvedomuje, že zahorela láskou k hudbe práve vďaka nemu. Písal vlastné skladby, koncertoval, celý život sa hudbe svedomito venoval, no nikdy nie na profesionálnej úrovni. Prečo mu to teda nevyšlo?

Chce dokončiť, čo otec začal

„Nikdy som o tom verejne nehovorila, ale mal problém s alkoholom. Išiel sa jedenkrát, druhýkrát liečiť, ale keď sa človek nachádza v nejakej partii ľudí, ktorí ho k tomu stiahnu, vždy sa k tomu vráti. Toto vnímam ako dôvod, prečo sa mu to nepodarilo a možno sa mu v živote aj iné veci práve kvôli tomu nepodarili,“ úprimne priznala Martina.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

